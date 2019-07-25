不斷更新／胡金龍相撞陳鏞基　1局統一1：0富邦

▲統一獅蘇智傑為球隊先馳得點。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

統一獅25日下午6點35分客場挑戰富邦悍將，雙方同樣推派洋投先發，統一推出左投瑞安；富邦則是讓羅力掛帥應戰，統一近期4連敗、對富邦3連敗，富邦則是剛中止連敗，目前主場6連勝。1上統一先選到2次保送，蘇智傑敲出帶有1分打點安打。1下胡金龍跑壘與陳鏞基相撞，陳鏞基傷退。1局，統一1：0富邦。

1局上，統一進攻，羅國龍遭到三振，楊家維選到四壞保送，潘武雄遭到三振，投手犯規跑者上二壘，陳鏞基選到四壞保送，蘇智傑右外野一壘安打帶有1分打點、一壘跑者衝三壘不及遭觸殺。

請繼續往下閱讀...

1局下，富邦進攻，張正偉游擊滾地造成野手失誤，王正棠成功犧牲觸擊送跑者上二壘，胡金龍三壘滾地造成野手失誤撞到一壘手陳鏞基，

瑞安本季10場先發，戰績2勝5敗，54.1局被擊出70支安打，包括5支全壘打，39次三振，15次四死球，防禦率5.80，WHIP值1.53，本季面對富邦3場，取得1勝1敗，對戰防禦率5.63，對戰被打擊率0.343，近8場先發沒有拿到勝投，球隊也正在洽談新洋投，瑞安也面臨期末考壓力。

羅力本季15場先發，戰績7勝5敗，101.2局被敲93安，包含11支全壘打，88次三振，16次四壞球，防禦率2.92，WHIP值1.07，本季對過統一3場，成績1勝1敗，對戰防禦率0.39，對戰被打擊率0.104。

統一獅先發打線如下，一棒中外野手羅國龍、二棒二壘手楊家維、三棒指定打擊潘武雄、四棒一壘手陳鏞基、五棒左外野手蘇智傑、六棒三壘手郭阜林、七棒游擊手林祖傑、八棒捕手郭峻偉、九棒右外野手張偉聖。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒二壘手王正棠、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒左外野手高國輝、六棒中外野手林哲瑄、七棒三壘手陳凱倫、八棒游擊手李宗賢、九棒捕手方克偉。