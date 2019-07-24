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日本公開賽／周天成連追10分反超　直落二退李東根首輪過關

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▲▼ 印尼公開賽,周天成。（圖／CFP）

▲周天成。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽本周持續進行，世界球后戴資穎首輪輕鬆過關。24日包括一哥周天成、好手王子維、男雙王齊麟／李洋都有出賽。其中周天成對上南韓李東根，最終周天成以直落二（21：17、21：12）晉級16強。

剛勇奪超級1000賽印尼公開賽首座冠軍的周天成，目前世界排名維持在第三，去年日本公開賽遭大陸林丹逆轉在八強止步，首輪將要對上李東根，雙方交手6次周天成有4勝優勢，最近一次交手在5月的蘇迪曼盃，周天成以直落二勝出。

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本次交手第一局，周天成1：3落後，李東根連拿3分拉開分差，周天成連拿6分追至6平並反超，李東根追至7平，周天成連下2分9：7，11：8領先，周天成擴大領先優勢，但被李東根追近，周天成14：12、17：14領先，周天成先拿下局點21：17收下首局。

第二局一開始李東根先拿分，周天成追至2平，李東根再反超，周天成3：5落後，周天成被拉開至4分落後，連續進帳10分追至7平並反超，讓李東根難以招架，周天成13：7擴大領先，李東根終於止血，不過周天成仍有9分領先，周天成18：9並先搶下賽末點，21：12勝出。

周天成以42分鐘直落二擊敗李東根，也收下對戰二連勝，16強賽將要對上首輪逆轉擊敗大陸林丹的丹麥約根森（Jan O JORGENSEN）。

關鍵字： 日本公開賽周天成李東根
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