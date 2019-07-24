日本公開賽／麟洋配直落二地主組合　晉級16強將硬碰第二種子

▲麟洋配 。（圖／資料照／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽本周持續進行，世界球后戴資穎首輪輕鬆過關。24日包括一哥周天成、好手王子維、男雙王齊麟／李洋都有出賽。王齊麟／李洋對上日本組合井上拓斗／金子祐樹，最終麟洋以直落二（21：16、21：15）擊退對手順利過關。

王齊麟／李洋今年拿下西班牙大師賽、奧爾良大師賽、印度公開賽冠軍，美國公開賽因為王齊麟傷勢則是拿下亞軍，日前在印尼公開賽首輪淘汰。目前世界排名14的王齊麟／李洋本站首輪交手排名19的井上拓斗／金子祐樹，雙方過去未曾交手過，不過在過去和舊搭擋時都有交手經驗。

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本次交手第一局，王齊麟／李洋3：1，卻遭對手連下3分追8平，井上拓斗／金子祐樹反超一分，不過王齊麟／李洋以11：10要回領先，雙方緊咬比分，麟洋15：13，但被追至15平，麟洋連下4分再以21：16拿下。

第二局王齊麟／李洋1：3落後追至7平後，並以11：8要回領先，王齊麟／李洋逐漸拉開分差，以比14：10領先，井上拓斗／金子祐樹連下2分，不過王齊麟／李洋仍握有5分優勢，率先出現賽末點，日本組合雖然化解一個賽末點，麟洋仍以21：15勝出。

王齊麟／李洋首輪花了38分鐘直落二擊敗井上拓斗／金子祐樹後，晉級16強賽將要碰上大會第二種子的日本組合嘉村健士／園田啟悟，王齊麟在搭擋陳宏麟時曾說過該組合相當難打，現在搭配李洋再戰，勢必又會是一場激戰。