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黃暐傑挨滿貫砲失6分　歸隊3A失11分、防禦率高達45

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▲黃暐傑。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃暐傑。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

遊騎兵隊台灣投手黃暐傑在傷癒歸隊回到3A，狀況似乎還沒有調整好，24日（台北時間）中繼1局被5支安打，包括1支滿壘砲，單局猛爆失6分，連2場挨轟，防禦率激增到6.92。

黃暐傑6月因傷進傷兵名單，直到7月初到新人聯盟復健賽，投2場累計3局無失分表現優異，7月16日回到3A出賽，中繼1局，用39球，投出3保送，被敲1支安打，失2分，奪2次三振。

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他在20日再出賽，面對3名打者都沒有解決，先被連續2支二壘安打失1分，再被2分全壘打後退場失掉3分。

24日再度出賽，中繼投1局用33球，有21個好球，被5支安打，其中有1支滿貫全壘打、1支三壘安打，還有1次保送，加上隊友1次失誤，失6分中有5分責失。

總計黃暐傑傷後回3A出賽3場，2局被9支安打、包括2支全壘打，共失11分、10分責失，歸隊3A的防禦率高達45。

黃暐傑24日在6局上0比8落後登板，先投出保 再用中外野飛球製造一出局，再被敲安打，讓打者打成三壘滾地球但三壘手失誤被占滿壘，隨後被一壘打失1分，再遭滿壘全壘打失4分，又被三壘安打及一壘安打掉1分，利用左外野飛球及內野滾地結束這一局。

關鍵字： 黃暐傑
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