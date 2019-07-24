中職／包林傑首度對決羅里奇　運彩開盤看好富邦勝統一



▲包林傑。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將24日下午6點35分在新莊主場交手統一7-ELEVEn獅隊，兩隊同樣派出洋投擔任先發，統一羅里奇（Josh Roenicke）首度同場對決富邦左投包林傑（Ryan Bollinger），統一近期3連敗、對富邦2連敗、客場3連敗，富邦近期3連敗、對統一2連勝、主場5連勝，今日運動彩券開盤富邦讓統一1.5分，大小開8.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.65、統一7-ELEVEn獅賠率1.85、讓分賠率開出富邦悍將讓1.5分賠率2.30，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.40、大小分開出8.5分，大分賠率1.85，小分賠率1.65、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

羅里奇本季8場出賽，有7場先發，戰績2勝1敗，37.1局被擊出35支安打，包括3支全壘打，28次三振，，13次四死球，防禦率2.89，WHIP值1.26，本季對過富邦2場，拿2勝，對戰防禦率4.15，對戰被打擊率0.242，曾被范國宸敲全壘打。

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包林傑本季7場先發，戰績3勝1敗，36局被敲43安，包括2支全壘打，40次三振，21次四死球，防禦率4.25，WHIP值1.72，今年對過統一1場，4局被敲4安，3三振，5次四壞球，失掉6分自責分，最後承擔敗投。