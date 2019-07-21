不斷更新／游霆崴1.1局爆7分　桃猿大幅領先富邦



▲游霆崴。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將21日在桃園球場交手Lamigo桃猿，富邦派出新秀游霆崴擔任先發，對上桃猿左投王溢正，一開賽桃猿開路先鋒藍寅倫敲出首局首打席全壘打，桃猿4比0領先富邦。

1局上富邦進攻，陳品捷遭到三振，王正棠擊出左外野飛球接殺，胡金龍擊出二壘方向內野安打，高國輝遭到三振。

1局下桃猿進攻，藍寅倫擊出中外野陽春全壘打，林立遭到三振，陳俊秀擊出中外野安打，林泓育擊出中外野安打，朱育賢擊出二壘滾地球野手選擇上壘，林泓育在二壘被封殺，郭嚴文擊出右外野邊線二壘安打，帶有1分打點，林承飛擊出三壘強襲球形成安打，一棒送回2分，廖健富擊出二壘滾地球刺殺。

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2局上富邦進攻，范國宸遭到三振，林哲瑄擊出游擊滾地球刺殺，高國麟遭到三振。

2局下桃猿進攻，余德龍擊出游擊滾地球刺殺，藍寅倫擊出右外野安打，林立擊出右外野安打，陳俊秀擊出左、中外野之間二壘安打，帶有2分打點，富邦換投范玉禹，林泓育擊出左外野2分全壘打，朱育賢擊出二壘滾地球刺殺，郭嚴文遭到三振。

富邦先發名單：

1、中外 陳品捷

2、二壘 王正棠

3、左外 胡金龍

4、指定 高國輝

5、一壘 范國宸

6、右外 林哲瑄

7、三壘 高國麟

8、捕手 林宥穎

9、游擊 李宗賢

投手 游霆崴

桃猿先發名單：

1、右外 藍寅倫

2、三壘 林立

3、一壘 陳俊秀

4、指定 林泓育

5、左外 朱育賢

6、二壘 郭嚴文

7、游擊 林承飛

8、捕手 廖健富

9、中外 余德龍

投手 王溢正