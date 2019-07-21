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中職／技術挑戰賽名單出爐　明星賽「打準」首度亮相

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▲▼0705 中職統一VS桃猿-林祖傑。（圖／記者黃克翔攝）
▲林祖傑。（圖／記者黃克翔攝）  

體育中心／綜合報導

「2019中華職棒明星對抗賽POWERED BY 台新銀行 創易加國際」將於7月27、28日兩天在新莊棒球場熱鬧開打，21日公布「技術挑戰賽」參賽名單。

經典全壘打大賽今年首度加入網路票選，詹子賢以95808票獲得最高票，也將在全壘打大賽壓軸登場，以22轟破半季全壘打紀錄的朱育賢（32366票）確定參賽，依序則包含蘇智傑（22526票）、2018年全壘打王張志豪（18034票）、林益全（14757票）、陳子豪（8990票）、林泓育（2702票）、陳俊秀（1766票）等8位選手。

今年再度以「計時」賽制進行，為保護選手也將執行擊球落地後，投手才能投下一球的規定，27日進行預賽，將取前兩名於28日參與決賽，「計時制」不僅考驗選手耐力，更增加比賽的精采度。

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今年升級版「超級雷射肩」再度火熱上演，王勝偉、藍寅倫代表中華隊參賽，三商美邦中職明星隊則推出陳鏞基、林哲瑄應戰，不過今年比的是個人戰，冠亞軍都能抱走獎金。

「打準大賽」首度在明星賽公開亮相，同樣採計時制，限時100秒內要擊倒15面板子，考驗選手的打擊技巧、打擊手感、體力與應變能力，中華隊王威晨、林立，三商美邦中職明星隊李宗賢、林祖傑共4位選手已經準備好接受挑戰，將與臺灣銀行一起做公益。

中華職棒年度盛夏饗宴將於下週末開打，一連串場內競技賽事要讓球迷朋友們大飽眼福，場外活動也不間斷，中午12點開放球迷朋友進場，同時眾星雲集的星光大道也將在場外展開。場外小舞台將舉辦女孩及球星的簽名會，還有明星賽主題系列集章活動，體驗活力四射的明星賽，就在新莊棒球場。

目前明星賽門票火熱販售中，首創「挺恰席」票價1000元讓球迷朋友帶回滿滿回憶，內野票價600元至800元不等，可以近距離欣賞明星球員們的美技，而全壘打大賽將分別於27、28日進行預賽及決賽，值回票價的400元外野席，賽後Red Bull DJ Show，音樂狂歡派對要讓球迷朋友捨不得回家。

已經準備好來參與盛夏派對的你，還在苦惱如何前往球場嗎？中華職棒與 WeMo Scooter 一起舉辦限定快閃活動， WeMo Scooter 特開放快閃新區-新莊棒球場限時租還車，更首創在新莊棒球場規劃專屬停車格，活動期間於新莊指定區域租借 WeMo Scooter ，即可享1分鐘僅1元的紅標限量優惠車，讓消費者不管是前往看球賽或是看完球賽離開棒球場不愁交通，用更環保的方式響應球賽。

今年明星賽新加入轉播行列的是來自棒球強權美國，隸屬於美國亞馬遜公司的實況平台Twitch，將把熱血的賽事帶給更多觀眾，一起為中華職棒加油，加上原本的Eleven Sports、民視轉播，以及網路平台Yahoo TV及CPBL TV都可以收看的到，另外，中華電信MOD將獨家提供多視角轉播，多元的轉播服務，提供無法到達球場的球迷，欣賞精彩賽事。

關鍵字： 中華職棒明星賽
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