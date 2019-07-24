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日本公開賽／王子維三局激戰丹麥小將　惜遭逆轉首輪淘汰

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▲▼羽球全團賽,王子維 。（圖／中華羽協提供）

▲王子維 。（圖／資料照／中華羽協提供）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽本周持續進行，世界球后戴資穎首輪輕鬆過關。24日包括一哥周天成、好手王子維、男雙王齊麟／李洋都有出賽。王子維則是交手丹麥傑姆克（Rasmus Gemke），最終王子維以1比2（21：19、14：21、20：22）吞敗。

目前世界排名30的王子維，本賽季在澳洲公開賽以及加拿大公開賽都打進四強，印尼公開賽則是首輪淘汰，本站首輪對上排名26的傑姆克，雙方從未交手過，第一局王子維原先以15：9領先，不過被對手追至18：17，穩住後以21：19拿下首局。

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不過第二局前半段，雙方比數呈現拉鋸，但戰至12平後，王子維卻遭到傑姆克連拿8分，以14：21遭到扳平。到了決勝局，王子維拉出一波12：7領先，不過又再被追至13：12，雙方來到15平，王子維連下3分，傑姆克追至18、19平，傑姆克連拿2分，王子維以20：22落敗。

王子維在傷勢穩定之後，重新爭戰巡迴賽事，目標是希望能夠重返世界前16，力拼東京奧運，可惜本站三局大戰82分鐘，遭到傑姆克逆轉，首輪淘汰後，緊接著還要備戰下周開打的泰國公開賽。

關鍵字： 日本公開賽王子維
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