國內最大規模永信盃排球賽報名　吳宗軒賽事代言人

▲中華男排吳宗軒。（圖／大專體總提供）

文／海碩運動

國內規模最大、歷史最悠久的永信杯全國排球錦標賽第46屆賽事將在9月28日教師節當天熱血開打，來自全國各地的排球同好們，將在台中大甲鐵砧山永信運動公園以球會友、切磋球技。

1974年，在大甲扶輪社友、教育會的協助下，第一屆「永信杯」排球錦標賽在此誕生。2007年，永信藥品更因「永信杯」對社會的貢獻，獲行政院體育委員會頒發「運動菁英獎」。「永信杯」自1974年至2019年，已經舉辦46屆，是全國參加總隊數最多、規模最大的綠能排球比賽，更是排球選手心目中的「台灣排球奧斯卡」。2016年，再度獲行政院教育部體育署頒發「體育推手獎」的殊榮。2018年，被譽為「排壇甲子園」的永信杯，共338隊到場共襄盛舉。

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2019年，邁入46屆的永信杯，今年賽事slogan為「BORN TO V」，每個排球人，血液裡留著為排球而生的DNA，而每個人也都有自己追逐的夢想，或許是想站上世大運、亞運、又或者是奧運的最高殿堂，而擁有悠久歷史的永信杯，更是我們身為排球人的第一個夢想！

▲ 永信杯即日起至8月22日開放報名（圖／海碩整合行銷提供）

賽會今年特別邀請排球界「黃金左手」吳宗軒擔任賽事代言人，身為2019拿坡里世大運男排隊長的他，以優秀的突破攔網能力、刁鑽的攻擊角度、快速的步伐及節奏為個人主要武器，並且在國際賽上表現出色，帶領球隊邁向勝利。吳宗軒對於推廣排球運動不遺餘力，表示很榮幸能擔任第46屆永信杯代言人，更向所有熱愛排球的朋友喊話「沒參加過永信杯，就別說你打過排球！」，邀請全台各地的熱血排球人一同參加這場盛會。除了呼籲大家一同身體力行，踴躍支持排球運動，吳宗軒也與所有熱愛排球的朋友相約9月28日大甲鐵砧山永信運動公園不見不散！

第46屆永信杯即日起至8月22日開放報名，採網路線上報名方式，詳情請上永信杯官方網站http://vbg.yungshingroup.com/了解詳細資訊，或鎖定大會官方FB粉絲團與Instagram「永信杯排球錦標賽」，掌握更多賽事訊息。