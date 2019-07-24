俱樂部聯合錦標賽八隊較量　首度移師新店馬公公園體育館

▲ TCLS都會樂活足球俱樂部(綠)與SFC松山足球俱樂部(紫)小球員比賽畫面 。（圖／新北足球聯盟提供，下同）

體育中心／綜合報導

2019NTFSL俱樂部聯合錦標賽於20日、21日、27日以及28日舉辦，堪稱是基層俱樂部的一年一度的重要賽事，繼去年辦理後廣受各俱樂部、家長、球員一致好評，今年主辦單位為了將賽事品質更加提升，首度移師至新店馬公公園體育館。

為期四日的賽事將打造台灣最高品質的兒童足球賽，賽事將由八支兒童足球俱樂部分別派出U6、U8、U10、U12代表隊的球員同台較量，爭取最高榮耀！賽事精彩可期，歡迎大家一同到現場為小球員們加油。

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開幕特別邀請到花豹花式足球團隊進行開幕表演，台北市議員許淑華議員、中華足協副秘書長焦佳弘、Ango總經理劉淑惠、舞動陽光總監洪國洋先生、台灣足球發展協會秘書長朱基宏、台北Playone 女子足球隊領隊黃常斌先生、金車大塚寶礦力水得林哲群組長，都抽空現身為小選手們加油打氣。

本次俱樂部聯合標賽賽事將由SFC松山足球俱樂部、FC ROCK磐石足球俱樂部、TOP FIVE足球俱樂部、LION足球俱樂部、LS足球俱樂部、FAFC天使足球俱樂部、TCLS都會樂活足球俱樂部、熱血足球俱樂部熱情參與，除了象徵台灣基層足球發展完整團結以外，更是結合了許多各界的資源共享，將推動台灣基層足球邁向新時代的開始。

新北五人制足球聯盟主要是以SFC松山足球俱樂部、FC ROCK磐石足球俱樂部、TOP FIVE足球俱樂部共同成立，基地選在新北市新店馬公公園體育館，捷運出站一分鐘即可到達，交通上相當方便，也設有室內停車場，球場設備完善。

除了不受風雨天氣的影響外，球場也設有26度恆溫的空調，讓家長們也有舒服的空間欣賞比賽。未來也將會陸續辦理五人制足球的相關活動，如裁判、教練講習、訓練以及各級賽事聯盟，歡迎對支持五人制足球運動的球隊俱樂部等單位共同加入。