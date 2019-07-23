不斷更新／兄弟機槍打線狂拿8分　2局兄弟8：0桃猿

▲陳子豪2下轟出2分砲。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟23日客場挑戰Lamigo桃猿。兄弟推出上禮拜拿下2勝的紐維拉掛帥先發，桃猿則是派出土投翁瑋均先發應戰。1上林智勝中外野深遠飛球遭余德龍美技接殺。2上兄弟6支安打外加對手守備失誤攻下6分打退翁瑋均。2局兄弟6：0桃猿。

1局上，兄弟進攻，吳東融中外野飛球遭接殺，王威晨左外野一壘安打，詹子賢右外野飛球遭接殺，林智勝中外野深遠飛球遭余德龍美技接殺。

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1局下，桃猿進攻，藍寅倫左外野飛球遭接殺，林立右外野深遠飛球遭接殺，陳俊秀二壘反彈球遭刺殺。

2局上，兄弟進攻，陳子豪右外野一壘安打，張志豪右外野一壘安打，蘇緯達打穿三遊防線一壘安打帶有1分打點，黃鈞聲成功犧牲觸擊送跑者上二三壘，王勝偉三壘反彈球造成野手失誤上二壘、三壘跑者回本壘得分，吳東融右外野場地規則二壘安打帶有2分打點，王威晨中外野二壘安打帶有1分打點，詹子賢左外野二壘安打帶有1分打點，桃猿更換江國謙上場投球，林智勝右外野飛球遭接殺，陳子豪中外野2分打點全壘打，張志豪打穿二壘防線一壘安打，蘇緯達選到四壞保送，黃鈞聲中外野飛球遭接殺。

紐維拉去年曾對桃猿投出無安打比賽，本季至今先發6場，戰績1勝0敗，防禦率4.15，近一次出賽對戰富邦悍將，先發5局僅失2分。

不過紐維拉本季面對桃猿打線被打擊率高達3成51，其中對右打者被打擊率高達5成20；林立、陳俊秀、林泓育對戰打擊率都破4成，要加以留意。

翁瑋均6月25日對統一獅先發後，下二軍調整，本季面對兄弟4場，共投了21.2局僅失掉5分，對戰1勝1敗，防禦率僅2.08，另外對戰被打擊率只有1成84。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手吳東融、二棒三壘手王威晨、三棒左外野手詹子賢、四棒一壘手林智勝、五棒右外野手陳子豪、六棒中外野手張志豪、七棒指定打擊蘇緯達、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手王勝偉。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒左外野手藍寅倫、二棒三壘手林立、三棒一壘手陳俊秀廖健富、四棒指定打擊林泓育、五棒二壘手郭嚴文、六棒游擊手林承飛、七棒右外野手陽耀勳、八棒中外野手余德龍、九棒捕手劉時豪。