運動雲

>

日本公開賽／戴資穎首局僅花14分鐘　直落二張蓓雯首輪過關

ETtoday運動雲

▲▼ 印尼公開賽八強賽，戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽23日開打，世界球后戴資穎首輪則是對上目前世界排名第10的美國華裔張蓓雯，最終戴資穎以直落二（21：17、21：19）擊敗對手，順利晉級16強。

戴資穎在印尼公開賽四強因為身體不適，不敵山口茜，緊接著在23日出戰日本公開賽，去年戴資穎爆冷輸給大陸陳曉欣在16強止步，不過本站至少要打進四強才有積分，並且再度上演球后保衛戰，首輪對上交手9次握有7勝的張蓓雯，戴資穎近期更是6連勝。

請繼續往下閱讀...

本次交手第一局雙方3平之後，戴資穎連下3分反超，戴資穎7：4領先，戴資穎拉開至6分優勢，比賽僅進行了5分鐘就以11：4領先，戴資穎持續擴大比分12：5，張蓓雯連趕4分拉近，戴資穎中止失分13：9連下4分18：10，戴資穎順利拿下局點21：17，只花了14分鐘收下首局。

第二局一開始戴資穎先馳得點，張蓓雯首度反超，戴資穎2：4，戴資穎連拿3分追至5 平並反超，張蓓雯再一分反超，戴資穎7：9追至9、10平，再次反超11：10領先，戴資穎連續得分14：10拉開分差，戴資穎連拿6分後，張蓓雯連追4分，戴資穎被拉近至16：14，再被追至19平，戴資穎先搶下賽末點21：19收下勝利。

戴資穎僅花31分鐘首輪輕鬆過關後，16強賽將交手印尼東宗（Gregoria Mariska TUNJUNG），原先預估8強賽會遭遇好友兼死敵的泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），不過則依瑟儂稍早爆冷首輪出局，因此戴資穎則可能對上南韓金佳恩或是加拿大李文珊。

關鍵字： 日本公開賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

熱門新聞

快訊／拒與孫揚同台　國際泳總警告霍頓：別利用賽事作出姿態

光芒投手「魔球」軌跡超變態　違反人體工學引熱議

比王柏融還特殊　廖敏雄看好劉致榮可以挑戰日職

瓊斯盃／心目中最佳歸化人選　帕克：好想要羅健兒！

複製王柏融成功模式　廖敏雄：先進職棒再說

沒賽揚獎300勝加持跨進名人堂　穆西納：我終於辦到了

讀者回應

﻿

最新新聞

1可愛戴馬刺冠軍戒　舅舅無理要求曝光

2林安可到統一獅　最開心是林媽媽

3瓊斯盃女籃　中華藍、白力抗紐日韓菲

4富比士評比52支球隊市值破620億

5陽岱鋼對扛6棒戰養樂多　1下首打席敲安

熱門新聞

1拒與孫揚同台　國際泳總警告霍頓

2光芒投手丟魔球　變態軌跡引熱議

3比王柏融特殊　廖敏雄看好劉致榮去日本

4瓊斯盃／帕克：好想要羅健兒！

5複製大王模式　廖敏雄：先進職棒再說

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

萊福力6局好投、象猛炸3轟　兄弟16比0橫掃統一

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

陳俊秀鐵支4安　桃猿11比3橫掃富邦 7/21 富邦悍將VSLamigo桃猿

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366