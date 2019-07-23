日本公開賽／戴資穎首局僅花14分鐘　直落二張蓓雯首輪過關

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽23日開打，世界球后戴資穎首輪則是對上目前世界排名第10的美國華裔張蓓雯，最終戴資穎以直落二（21：17、21：19）擊敗對手，順利晉級16強。

戴資穎在印尼公開賽四強因為身體不適，不敵山口茜，緊接著在23日出戰日本公開賽，去年戴資穎爆冷輸給大陸陳曉欣在16強止步，不過本站至少要打進四強才有積分，並且再度上演球后保衛戰，首輪對上交手9次握有7勝的張蓓雯，戴資穎近期更是6連勝。

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本次交手第一局雙方3平之後，戴資穎連下3分反超，戴資穎7：4領先，戴資穎拉開至6分優勢，比賽僅進行了5分鐘就以11：4領先，戴資穎持續擴大比分12：5，張蓓雯連趕4分拉近，戴資穎中止失分13：9連下4分18：10，戴資穎順利拿下局點21：17，只花了14分鐘收下首局。

第二局一開始戴資穎先馳得點，張蓓雯首度反超，戴資穎2：4，戴資穎連拿3分追至5 平並反超，張蓓雯再一分反超，戴資穎7：9追至9、10平，再次反超11：10領先，戴資穎連續得分14：10拉開分差，戴資穎連拿6分後，張蓓雯連追4分，戴資穎被拉近至16：14，再被追至19平，戴資穎先搶下賽末點21：19收下勝利。

戴資穎僅花31分鐘首輪輕鬆過關後，16強賽將交手印尼東宗（Gregoria Mariska TUNJUNG），原先預估8強賽會遭遇好友兼死敵的泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），不過則依瑟儂稍早爆冷首輪出局，因此戴資穎則可能對上南韓金佳恩或是加拿大李文珊。