海盜凱拉才剛離開傷兵名單　不明原因遭球隊禁賽2場

▲凱拉遭球隊禁賽2場。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

海盜牛棚投手凱拉（Keone Kela），今年5月初因為肩膀傷勢進60天傷兵名單，才剛從3A投完復健賽歸隊，卻在今（23）日被球隊宣布禁賽2場，不過海盜球團只有提到他違反合約內容，並沒有明講是做了什麼違約的事。

根據《ESPN》報導，海盜即將與紅雀進行4連戰的前一刻，宣布這項人事命令，凱拉被球隊禁賽2場，他本季前一次在大聯盟登板是在5月5日，之後因為右邊肩膀不適進入60天傷兵名單，上週才離開傷兵名單前往3A投復健賽。

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在復健賽中出賽4場，總計3.1局的投球失5分，最後一次在19日登板1局飆出3次三振。海盜球團不對外宣布禁賽原因的處理方式不太尋常，根據規章，如果球隊要禁賽球員並且不支薪的情況下，是需要向球員工會說明的。

▲凱拉季初4次救援機會都沒能把握。（圖／達志影像／美聯社）



今年26歲的凱拉，本季是他第5年的大聯盟生涯，從遊騎兵發跡的他，去年季中被交易至海盜，擔任牛棚中的要角，今年大多數時間都在養傷，本季出賽14場，總計11.2局，失掉6分自責分，防禦率4.63，其中有4次救援機會都沒有把握住。