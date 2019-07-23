日本公開賽／戴資穎死敵兼好友依瑟儂　遭直落二爆冷首輪淘汰

▲依瑟儂 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽日本公開賽23日登場，剛結束超級1000賽印尼公開賽的世界球后戴資穎、勇奪首冠的一哥周天成都有出賽。不過賽事第一天就開始傳出爆冷，戴資穎的死敵兼好友泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）遭到直落二淘汰。

戴資穎在印尼公開賽四強止步後，本周接連出征日本公開賽，首戰將會遇上美國華裔好手張蓓雯，雙方交手9次握有7勝，戴資穎近期6連勝，如果順利挺進，原先預估8強賽會遭遇剛在印尼8強碰頭的依瑟儂，當時戴資穎三局擊退對手，也拿下對戰二連勝。

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依瑟儂被視為戴資穎的勁敵之一，因為雙方25次交手，戴資穎握有12勝，是世界前10選手中，戴資穎唯一對戰略佔下風的選手。加上戴資穎在日本公開賽必須要打進四強才能拿到積分，原先預估若是碰上依瑟儂，雙方可能又會再度上演激戰。

不過世界排名的7的依瑟儂首輪對上排名28的南韓女將金佳恩，卻只進行了34分鐘，就遭到直落二（15：21、13：21）爆冷首輪淘汰。因此戴資穎如果順利挺進，8強則可能對上金佳恩或是加拿大李文珊。

男單部分也傳出爆冷，世界排名第4的大陸諶龍，對上排名15的日本常山幹太，鏖戰52分鐘後，諶龍遭到對手直落二（14：21、17：21），同樣在首輪淘汰。