日本公開賽／桃田賢斗調整心態拚衛冕　盼自己不要逃避

▲桃田賢斗 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

日本球王桃田賢斗在印尼公開賽爆冷16強止步後，23日回歸世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽，身為地主加上去年冠軍的頭銜，他勢必力拚衛冕。桃田賢斗提到，「一場一場打好，不去多想其他的事情，已經調整好心態了。」

桃田賢斗今年拿下超級300賽德國公開賽冠軍、超級1000賽全英公開賽首位日本男單冠軍、超級500賽新加坡公開賽冠軍，以及亞錦賽冠軍，不過卻在要力拼衛冕的印尼公開賽爆冷16強止步，而要接著再戰日本公開賽，不僅有地主和衛冕的壓力，也是力拼東奧積分重要的一戰。

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對此，桃田賢斗提到，「非常想要打好這一次的比賽，就是一場場來，好好表現自己，已經調整好心態，去年也是在漫長的對打中拿下勝利，今年為了不要輸給對手，大概也會經歷漫長比賽。」並談到自己在印尼站落敗後，也進行了深刻的反省。

桃田賢斗認為，「東京奧運的比賽越來越近了，想要趕快拿下參賽資格，心態上變成了一定要贏的感覺，有時候也出現心態上比較軟弱，沒有辦法好好回擊對手的攻擊，希望自己不要逃避，保持著堅強的態度去面對比賽。」日本公開賽首輪將對上丹麥維汀哈斯（Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS）。