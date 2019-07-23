王維中後援2局無失分飆到151公里　見證柯爾200K達陣

▲王維中。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

運動家隊台灣左投王維中23日（台北時間）在出戰太空人隊比賽，連2天登板中繼，6局下中繼製造滿壘化解危機，7局下再上來也是無失分，共投2局沒有失分，運動家以1比11輸太空人。

王維中在22日對雙城的比賽，中繼1.2局被3支安打失1分，中斷連6場出賽無失分，今天再度上場中繼是對太空人，連2天登板，2局用50球有28個好球，被1支安打、2次保送、1次觸身球，沒有失分，防禦率降到1.64，最快球速93.9英哩，約是151公里。

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他在6局下1比11時上來，保送馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)，讓瑞迪克（Josh Reddick）右外野飛球出局，被捕手奇里諾斯(Robinson Chirinos)敲出右外野安打攻占一、二壘，迪亞茲（Aledmys Díaz）捕手前滾地球出局，但二、三壘有人。

王維中之後對史普林格（George Springer）觸身球造成滿壘，成功讓坎普（Tony Kemp）打成中外野飛球化解危機。

7局下再續投，讓史卓亞（Myles Straw）及布蘭特利（Michael Brantley）外野飛球出局，保送艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），讓馬瑞斯尼克打成二壘滾地球結束這一局。

太空人隊先發投手柯爾（Gerrit Cole）投7局只被2支安打，飆出11次三振、1次保送，失1分，拿下本季第11勝，4局下飆出生涯200次三振，133.1局達標是史上第2快，目前累積205次三振。