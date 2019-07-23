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梁恩碩期待美網來臨　明年一定要進大滿貫會內賽

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▲▼梁恩碩（圖／海碩整合行銷提供 。

梁恩碩。（圖／海碩整合行銷提供）

文／海碩運動 

年僅18歲的「台灣小鋼砲」梁恩碩，在轉戰職業後仍維持優異的表現，今年不僅先在WTA 125K安寧賽事闖入四強，四月底更在日本岐阜拿下ITF單打亞軍。本次藉著梁恩碩返台訓練的空檔，邀請梁恩碩分享個人在職業之路上的心路歷程。

在網球路上看來一路順遂的梁恩碩，背後其實面對不少艱難的挑戰。今年初在WTA泰國華欣站後，一度陷入連續五站首輪出局的低潮，談到這段期間的表現，恩碩檢討個人問題可能出在比賽的心態調適，常常會因為想太多，而沒把心思專注於當下的每一球，導致最終輸掉了比賽。

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四月回到台灣嘗試挑戰「全中運三連霸」，梁恩碩坦言和職業賽事相比，參加全中運的心情輕鬆很多，在成功奪冠後，不僅提升個人信心，無形中也幫助恩碩找回個人比賽節奏與心態調整，在隨後的中國安寧及日本岐阜都能打出好表現。

提到上半年在全球征戰的故事，連續十二週的賽程實在是讓梁恩碩吃不消，除了在溫網會外賽拿下珍貴的大滿貫首勝外，最難忘的便是自己在岐阜闖入決賽後，隨後馬不停蹄地趕往福岡參賽，不過卻因為上吐下瀉吃盡了苦頭，甚至在比賽中一度忍不住想嘔吐，只好匆忙地跑出場外解決，但卻因屬於非正規的換邊休息時間，導致面臨主審的警告，這樣令人哭笑不得的體驗，也成為了相當難忘的回憶之一。

球場上，梁恩碩擁有渾厚的球質與球速，也是她在底線對峙、掌握比賽節奏上最重要的武器，而接發球的穩定性與腳步靈活度則是接下來要面對與突破的關鍵難題。認真努力的恩碩總是在等到整週賽事結束後，才會和媽媽一起去吃一頓「豐盛的大餐」，也算是獎賞自己所付出的努力與辛勞。

回顧上半年賽季的整體表現，梁恩碩自評了一個不高也不低的75分，主要是因為中間一度陷入低潮，也讓她體悟到自己還有很大的進步空間。接下來，恩碩將啟程前往美國，除了迎接新的賽程外，備戰年度最後一站的大滿貫—「美網」，她期待自己不僅能突破自我，同時也再創個人佳績！梁恩碩要感謝球迷朋友長期以來的關注與支持，這些都是她在國內外比賽的動力。期待恩碩在不久將來，能一步步朝個人設定的目標前進，努力拼進大滿貫會內賽！

▲▼梁恩碩。（圖／海碩整合行銷提供）

關鍵字： 梁恩碩
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