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教士4菜鳥合力擊退小熊　展現大聯盟最肥沃農場

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▲塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

教士極力改在農場體系，這幾年終於看到成果，22日靠著4名菜鳥出色的表現，以5比1擊退小熊。古巴籍左投莫洪（Adrian Morejon）成功扮演開場投手的角色，與昆崔爾（Cal Quantrill）合力演出8局失1分，23歲菜鳥捕手米吉亞（Francisco Mejia）7局擊出超前轟，以及大物新秀塔提斯（Fernando Tatis Jr.）單場3打點。

總管普瑞勒（A.J. Preller）2014年上任後，就致力於改善教士隊體質，今年農場體系被《Baseball America》評價30隊之首，22日對小熊的比賽就是個縮影，此役的勝利就是靠著4名20歲出頭的菜鳥，或許過幾年就能靠著這批新生代，帶領球隊2006年以來再度闖進季後賽。

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20歲的古巴籍左投莫洪，生涯初登板擔任開場投手2.1局失1分，24歲的菜鳥右投昆崔爾（Cal Quantrill）接替5.2局，5局開路先鋒塔提斯適時安打追平比數，7局米吉亞敲出超前陽春砲，9局3比1滿壘之際，塔提斯再補上2分打點，最後交給終結者葉茲（Kirby Yates）關門，教士5比1獲勝，避免在3連戰中遭到橫掃。

「對於我們的未來我感到非常興奮，」塔提斯說道，「這將會很有趣，而且我們將會有很長一段的合作時間，努力地展現我們的潛力。」

生涯初登板的莫洪雖然一開始就出現亂流，1出局後接連被敲安攻佔二、三壘，但也順利的穩住局面只失掉一分，次局繳出三上三下，他的四縫線極速達到97.8英里，搭配著曲球、滑球以及二縫線。「面對首名打者的時候真的很緊張，雖然被接連敲安，但我覺得我頂的住。」

儘管發現莫洪異常的緊張，但總教練格林（Andy Green）仍給予滿滿的信任，因為他們已經觀察莫洪許久，相信他是有潛力的，「我對於他U16對美國的表現印象非常深刻，他那場比賽在投手丘上展現了穩重的大將之風，解決了14名打者，他擁有非常優良的DNA。」

關鍵字： 教士農場塔提斯莫洪昆崔爾米吉亞
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