U12世界盃／開打倒數4天無法用球場　教頭：丟國家的臉

▲U12世界盃少棒，中華隊無法使用比賽場地，找金城國中球場替代 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

距離U12世界盃少棒賽開打僅剩4天，中華隊原本在桃園集訓，於20日提前到台南練習，不過比賽場地台南亞太國際棒球訓練中心卻還無法使用，讓中華隊教頭李國強直呼，「丟國家的臉。」

U12世界盃少棒賽26日開幕戰中華與古巴即將開打，中華隊從6月19日就開始集訓，原本安排開打前一至兩週到台南適應比賽場地，但因球場工程延宕，秋行軍蟲入侵少棒場地，燈光還沒測試，而無法使用。

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中華隊總教練李國強表示，「我們準備差不多了，隊形藉由練習賽找出來了，但就是還有場地的問題，場地平不平，還有夜間照明，有問題怎麼辦？比賽都快開打了，地主也沒有優勢，這樣真的會丟國家的臉。」

U12中華隊預定自22日至24日與小馬聯盟中華隊代表隊進行練習賽，原本預定在U12比賽場地台南亞太國際棒球訓練中心進行，一起適應夜間照明，但上週台南市政府臨時通知，球場無法使用，棒協只好急尋金城國中的練習場地替代。

中華棒協秘書長林宗成表示，「球場施工，下雨場地泥濘，完成比較慢也沒有辦法。我們持續跟市府說要早點處理，19日最後會議都有提到，包含秋行軍蟲和登革熱問題也有提到，現在就是希望不要影響正常作業，盡量讓比賽能順利開打，沒辦法讓中華隊先練習是有些遺憾。」

▲U12世界盃少棒，中華隊無法使用比賽場地，找金城國中球場替代 。（圖／記者楊舒帆攝）