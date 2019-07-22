中職／業餘、職棒曾對立　呂明賜感謝聯盟舉辦交流賽





▲二軍交流賽 。（圖／記者歐建智攝）

記者王真魚／台北報導

中華職棒與大專體總合作舉辦交流賽，由中職二軍4支隊伍、台北市興富發棒球隊、大專明星HOPE STAR及大專明星FUTURE STAR將在29日於斗六球場展開為期1周的對戰。職棒、業餘教練都很期待此項賽事，其中台北興富發總教練呂明賜直言，業餘、職棒過去處於對立，這次能夠交流，也算是突破。

參賽方式分為A組Lamigo桃猿二軍、統一獅二軍、中信兄弟二軍、富邦悍將二軍；B組則由台北市興富發棒球隊、大專明星HOPE STAR及大專明星FUTURE STAR三隊組成。賽制上由A組職棒二軍球隊分別與B組業餘及大專明星隊進行預賽，組內隊伍不交手，預賽排名前4名晉級8月4日季軍戰、冠軍戰。

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獅隊二軍總教練高志綱相當感謝聯盟舉辦這場交流賽，「二軍有許多年輕選手，需要比賽經驗，面對這樣的賽事，能夠增廣視野，也希望讓二軍年輕選手有更大的目標；不只要追前面的學長，也要知道後面還有好手在追，要維持、甚至提高競爭力。」

悍將二軍總教練施金典認為這是一件好事，盼選手藉由此次交流賽精進球技。桃猿二軍教練杜正文相信業餘、職業的交流，會有很好的互助影響。兄弟一軍首席教練邱昌榮期待二軍優秀選手有更多曝光，讓一軍教練多些參考。

呂明賜感謝中職給予交流賽機會， 他說：「這是很難得的一件事，職棒、業餘過去有點對立，趁這次合作辦比賽，相信能讓業餘球隊增廣見聞，同時知道不足的地方，包括技術面、心理層面，都能藉此成長進步。」

廖敏雄長年關注職棒，發現近年職棒系統相當完善，會做好準備對抗二軍，「這是非常好的學習之旅。」開南大學教練蘇建宇表示，會帶著朝聖學習的態度參加，希望選手能夠看到本身不足之處，好好加強自己。