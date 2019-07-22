藤球排名賽嘉藥席捲甲組雙金　台師大女甲3人賽封后

▲全國藤球排名賽，台師大3人奮力搶救。（圖／藤球協會提供）



體育中心／綜合報導

由中華民國藤球協會舉辦的「108年第二次全國藤球排名賽」21日在高雄市亞柏會舘圓滿落幕，壓軸的甲組三人決賽，男子組嘉藥以13:21、21:17、21:14後來居上逼退台北市A，嘉藥今年兩次排名賽均席捲二、三人賽金牌，笑傲群雄。

嘉藥笑納冠軍獎金新台幣2萬4千元；亞軍台北市A獲得1萬5千元、季軍屏東佳冬9千元、殿軍台北市B獲6千元。

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競爭激烈的男子甲組，嘉藥靠著今年才固定搭檔的王昶穎、陶秉業、羅上祐堅強組合，排名賽所向披靡，陶秉業、羅上祐均有傷在身，但是仍然頂住比賽。陶秉業表示：「6月全團賽腳傷未癒，最近又一直撞牆，還好有昶穎、上祐一直支持、相信我，幫忙hold住，否則只靠自己一人肯定無法過關。」陶秉業的腳傷讓他無法翻殺，只能正扣，威力弱了不少，還好隊友做球有到位，輕鬆很多。

▲嘉藥陶秉業網前搶攻。（圖／藤球協會提供）



媽媽原本沒有很支持踢藤球，陶秉業說：「我就是比較任性頑皮，沒有聽話。」結果一路堅持下來，媽媽反而成了頭號粉絲，只要比賽有轉播，一定準時收看，21日嘉藥贏球瞬間，媽媽立刻密他，恭喜他獲勝。陶秉業獎金到手，他說：「晚上回去要帶媽媽去屏東市區吃一頓大餐。」

韌帶受傷的羅上祐表示，賽前練習時原本沒有信心贏球，但是一路打上來，想說就奮力一搏。自覺練習量還不夠，他認為發球還要再提升。多次入選泰皇盃、世界盃、亞錦賽國手，羅上祐希望有機會多到國外交流、比賽，讓自己更強。

女子甲組賽事，去年才剛晉升的台師大女將陳筱涵、李易勳、劉怡伶，同樣和對手鏖戰三局，辛苦以16:21、21:18、21:17力克美和科大，摘下個人甲組第一金，也報了二人賽落敗的一箭之仇。

▲嘉藥羅上祐。（圖／藤球協會提供）