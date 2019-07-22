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日本公開賽／戴資穎首輪戰張蓓雯　周天成再碰南韓李東根

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▲▼ 印尼公開賽八強賽，戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽日本公開賽23日登場，剛結束超級1000賽印尼公開賽的世界球后戴資穎、勇奪首冠的一哥周天成都有出賽。戴資穎首輪將要對上美國華裔張蓓雯；周天成則是再度對上南韓李東根。台將男雙三組也都有出賽。

戴資穎在印尼公開賽因為身體不適四強止步，緊接著參與日本公開賽，去年在16強賽爆冷輸給大陸陳曉欣，本站力拼佳績，被分在籤表上半部，首輪對上交手9次握有7勝的張蓓雯，戴資穎近期更是6連勝，如果過頭關，有機會在八強又遭遇剛在印尼站八強碰頭的泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）。

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戴資穎如果挺進四強，則有機會交手日本奧原希望或是大陸何冰嬌。籤表下半部則有大陸陳雨菲、印度辛度（Pusarla V. Sindhu）、日本山口茜，要等到闖進決賽才有機會碰頭。

▼ 周天成奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP，下同）

▲▼ 周天成擊敗安東森，奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）

男單部份，剛勇奪印尼站首座冠軍的周天成、好手王子維都在籤表下半部，周天成去年遭大陸林丹逆轉在八強止步，首輪將要對上李東根，雙方交手6次周天成有4勝優勢，最近一次交手在5月的蘇迪曼盃，周天成以直落二勝出。周天成如果順利晉級，八強很可能又在遭遇林丹，四強則可能再碰印尼喬納坦（Jonatan Christie）或是大陸石宇奇。

目前排名28的王子維首輪則是對上排名24的丹麥傑姆克（Rasmus Gemke），雙方過去未交手過。籤表上半部有日本球王桃田賢斗、印尼金廷（Anthony Sinisuka Ginting）以及丹麥前球王安賽龍（Viktor Axelsen）。

▲▼ 周天成擊敗安東森，奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）

男雙部分，廖敏竣／蘇敬恆首輪對上大會第五種子的日本組合渡邊勇大／遠藤大由，雙方4次交手，廖蘇取3連勝、盧敬堯／楊博涵則對上印尼阿爾弗蘭（Fajar Alfian ）／阿利安托（ INAMuhammad Rian Ardianto），過去2次交手各握1勝。

王齊麟／李洋則是碰上馬來西亞組合阿里夫（Mohamad Arif Ab Latif Arif ）／ 阿尤布（MASNur Mohd Azriyn Ayub Azriyn），雙方過去從未交手過。

▼ 廖敏竣／蘇敬恒 。

▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 廖敏竣／蘇敬恒 。（圖／CFP）

關鍵字： 日本公開賽
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