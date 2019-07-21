印尼公開賽／周天成奪冠成台灣男單第一人：太驚訝了感謝球迷

▲ 周天成擊敗安東森，奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽21日進行各單項決賽。男單一哥周天成順利殺進決賽，對上丹麥安東森（Anders ANTONSEN），兩人上演三局激戰緊咬比數，周天成終於拿下冠軍。周天成賽後提到，「這一切都太驚訝了，我還是不敢相信。」

周天成去年拿下超級300賽德國公開賽、超級500賽新加坡公開賽、超級500賽韓國公開賽冠軍，亞運銀牌、以及印度公開賽、丹麥公開賽以及福州公開賽的亞軍，超級1000賽中國公開賽則是打進四強；今年則是在德國公開賽、新加坡公開賽以及澳洲公開賽闖進準決賽，並在亞錦賽拿下銅牌追平20年來中華隊男單的最佳成績。

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周天成在晉級四強後提到，自己沒有想過會闖進決賽，「目標就是在四強，現在四強的目標達成了。」接著他激戰三局擊敗泰國華裔王高倫（中文名）（Kantaphon WANGCHAROEN），搶下決賽門票，這不但是周天成生涯首闖超級系列賽1000賽等級的決賽，並問鼎本賽季的第一座冠軍。

▼周天成印尼公開賽表現相當精彩。

周天成和安東森也是上演三局大戰，91分鐘才分出勝負，勇奪印尼公開賽的冠軍，這是他本賽季第一座冠軍，也是生涯第一座超級1000賽的冠軍，更是台灣男單史上第一人，再度創下歷史，也再度創下自己生涯高峰。

賽後周天成提到，「這一切都太驚訝了，我還是不敢相信，感謝支持我的球迷們，這一些讓人太驚豔，我要把冠軍獻給上帝。」而被問到在魔鬼主場擊敗地主的喬納坦時，「我知道那場比賽有些球迷仍是支持我的，真的非常感謝球迷。」