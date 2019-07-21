中職／亞錦賽與李承燁搭話　鄭兆行感謝彭政閔「亂跑」

▲富邦悍將教練鄭兆行。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

韓職名將李承燁21日受邀來台為Lamigo桃猿開球，富邦悍將守備教練鄭兆行2003年亞錦賽對韓上一壘時，曾與這名傳奇選手「悄悄話」。回想當時，他笑說：「我是敲安打上壘，那時剛好打去三壘一個洞，加上彭政閔盜三壘，感謝恰恰亂跑，我才能與偶像聊天。」

中華隊2003年前遠征日本札幌，在亞錦賽爭取隔年雅典奧運門票，對南韓關鍵戰役，當時僅是小聯盟2A的選手王建民先發5局失3分，6局陽建福接替投球，9局失掉第4分，讓中華隊2比4陷入落後，但9局下，中華隊掌握住攻勢，彭政閔、謝佳賢獲保送上壘，韓國換上救援王曹雄天，鄭兆行敲出三壘滾地球，因三壘手提早往游擊方向補位，加上彭政閔發動盜壘，上到三壘，可能的雙殺最後形成幸運穿越安打，中華隊追回1分，下一棒陳致遠敲出追平安，戰局拉至延長賽，高志綱10局敲出再見安，讓韓國痛失奧運參賽權，日後更將此役「以「札幌之恥」稱呼。

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鄭兆行的幸運安打追回一分，上到一壘碰到李承燁，兩人禮貌性打招呼，鄭兆行對此事印象深刻，「選手上一壘都會向對方守備打招呼，這是習慣了，國際賽也是如此，李承燁那時跟我說，希望中華隊能和韓國一起進奧運。」

除了相約一同打進奧運，李承燁在曹雄天登板後，特別向鄭兆行介紹這位強力後援，「他是我們最厲害的救援王，球不好打。」

「能從他手中敲出安打，也是自己運氣好啦，如果恰恰沒有盜壘，可能會是雙殺。」鄭兆行打趣地說：「謝謝恰恰亂跑，才有這支安打，才能跟偶像聊天。」

李承燁有「韓國國民打者」之稱，職棒生涯待過日職、韓職，曾效力韓職三星獅與日職羅德、巨人及歐力士等，日韓生涯高達626支全壘打，韓職生涯5度獲年度MVP，在2017年結束職棒生涯，其中2003年例行賽更全季擊出56支全壘打，打破日本職棒前讀賣巨人隊王貞治所保持的單季55轟亞洲紀錄。

鄭兆行是李承燁的鐵粉，他說：「會打全壘打真的很厲害，甚至破了王貞治紀錄，我一直都有在關注他的動向，前幾年亞洲職棒大賽對戰再看到他，他依舊維持好身手。」鄭兆行認為，李承燁一定還能打，「他的運動能力還是在，狀態還是很好，但狀況可能跟恰恰一樣，都是為了給予年輕好手舞台，放下真的不簡單。」