老虎計畫交易波伊德　獅子開口要求大聯盟即戰力

▲老虎先發左投波伊德（Matt Boyd）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

老虎隊計畫兜售先發投手波伊德（Matthew Boyd），吸引費城人、教士、太空人和紅襪隊的興趣。根據大聯盟報導指出，老虎希望從這筆交易中獲得年輕潛力外，還希望得到一位大聯盟即戰力球員。

儘管波伊德本季防禦率4.13並不算是特別優秀，但這名左投手在其他數據上給人深刻的印象，他的三振保送比率6.67排名美聯第一，而勝場貢獻值（WAR）為2.7。另外，波伊德最快在2022年球季後才投入自由市場，等於球團有3年的控制時間，交易價值因此提升。

請繼續往下閱讀...

波伊德交易傳聞不斷，費城人、教士、太空人都有意爭取，其中太空人潛力塔克（Kyle Tucker）和艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）都是老虎瞄準的目標，只是太空人暫時不打算送出這兩位明日之星，使得雙方交易沒有進一步消息。

本季費城人先發團隊防禦率4.60，在國聯排11名後段班，僅王牌諾拉（Aaron Nola）是輪值內唯一可信賴的投手，使得球團急著在市場找尋先發補強。費城人除了看上波伊德外，還包括遊騎兵麥納（Mike Minor）和日前剛跳脫合約的史邁利（Drew Smyly）。

教士擁有全大聯盟最優渥的農場戰力，內野手烏里亞斯（Luis Urias）、外野手雷耶斯（Franmil Reyes）和蘭佛洛（Hunter Renfroe）等潛力，都是交易籌碼，雖然他們對波伊德感到興趣，但據了解目前的優先選項仍是印地安人王牌鮑爾（Trevor Bauer）。