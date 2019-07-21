克蕭6局無失分飆10K好投　6分領先慘遭隊友砸鍋勝投

▲克蕭6局無失分沒能拿下勝投。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

道奇21日主場交手馬林魚，道奇賽揚左投克蕭（Clayton Kershaw）此役主投6局無失分，並且飆出個人本季新高的10次三振，不過牛棚放火也讓他無緣勝投，最後道奇靠著菜鳥畢提（Matt Beaty）8下的代打3分砲，終場以10比6擊退馬林魚，持續穩居國聯龍頭。

克蕭此戰先發6局，只被敲出2支零星安打，無失分外，還送出10次三振，這也是他個人本季單場最多次三振，克蕭今天不只在投手丘上威風八面，打擊區上2支1還幫自己打回1分打點。根據統計，這是克蕭生涯第5次，單場無失分並飆出10次，還在進攻端有打點的表現。

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這場也是克蕭生涯第60場雙位數三振的比賽，他12年大聯盟生涯中，除了新秀賽季外每年都有雙位數三振的比賽，曾經在2015年單季繳出13次單場10K以上，不過去年下滑到僅有1次，也是自從新秀賽季以後，單季最少的一年。

克蕭主投6局退場時，球隊以6比0領先，不過隨後登板的牛棚投手查戈（J.T. Chargois）、佛格森（Caleb Ferguson）、賈西亞（Yimi García），3人合計只投了1.1局就各丟2分，讓馬林魚在8上追成6比6平手搞砸克蕭勝投。

▲畢提8下代打轟出致勝3分砲。（圖／達志影像／美聯社）



道奇在8上被攻下5分扳平後，8下展開反擊，席格（Corey Seager）安打上壘、巴恩斯（Austin Barnes）選到保送，接下來換上代打畢提轟出3分砲奠定勝基。

克蕭今年4月中才在大聯盟初登板，狀況也不如前幾年這麼火燙，不過進入7月後漸入佳境，連同今天在內，3次先發，總計19局投球只丟3分其中2分是自責，防禦率只有0.95，被打擊率0.162，每局被上壘率也只有0.79，不過這3次優質先發只拿到1勝。

▼克蕭7月重現賽揚身手。（圖／達志影像／美聯社）

