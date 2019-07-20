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瓊斯盃／林志傑攜4位黃金世代觀戰中華藍　國家隊退役後首現身

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▲瓊斯盃中華藍、菲律賓。（圖／記者林敬旻攝）

▲林志傑、田壘、楊敬敏、陳世念、呂政儒「黃金世代」觀戰中華藍。（圖／記者林敬旻攝）

記者潘泓鈺／新北報導

瓊斯盃倒數第2天賽程，5連勝的中華藍強碰不敗軍團菲律賓Mighty Sports，昔日黃金世代成員，林志傑、田壘、楊敬敏、陳世念、呂政儒，一同到場為中華藍加油，而這也是林志傑2015年宣布退出國家隊後，首次現身瓊斯盃。

林志傑最後一次身穿國家隊戰袍，就是在2015年新莊體育館進行的瓊斯盃，相隔4年帶著老婆、小孩回到瓊斯盃賽場，一銅來到球場的還有田壘、楊敬敏、陳世念以及呂政儒。

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賽前林志傑CBA浙江廣廈隊友，也是他國家隊看板球星接班人的劉錚，也特地到場邊與前輩們握手致意。當大螢幕依序介紹這5位戰功彪炳的中華隊球星時，將近7000人滿場的球迷響起熱烈的歡呼聲。

菲律賓Mighty Sports曾在2016年參加瓊斯盃，陣中擁有多位前NBA球員洋將的他們，當年以全勝姿態拿下冠軍。今年帶著柏克曼（Renaldo Balkman）、恩迪亞（Hamady N'Diaye）兩位前NBA戰將，以及昔日金酒洋將菲爾普斯（Eugene Phelps）再次來台，此前6戰全勝，在瓊斯盃未曾留下敗績，今晚只要拿下中華藍就能確定奪冠。

中華藍本屆首戰75比77輸給日本，之後依序面對伊朗、加拿大、中華白、印尼、約旦寫下5連勝，以5勝1敗暫居第3名，今晚強碰菲律賓後，明天21日將上演經典戰役「台韓大戰」。

關鍵字： 瓊斯盃中華藍林志傑田壘楊敬敏呂政儒陳世念
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