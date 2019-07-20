印尼公開賽／戴資穎身體不適敗給山口茜　「下禮拜再努力」

▲戴資穎賽後向球迷致謝 。（圖／翻攝戴資穎臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽20日進行各項四強賽事，世界球后戴資穎和男單一哥都順利晉級四強。戴資穎交手世界第四的日本山口茜，卻是大比分的落後，並遭到直落二讓出勝利，讓人感到意外。賽後戴資穎提到，自己身體的確有些不適。

戴資穎曾在2016、2018年拿下印尼公開賽冠軍，本次力拚衛冕，力保球后寶座，首輪直落二輕取楊佳敏，16強則是從首局8分落後反超，直落二擊敗布莎南，8強賽三局擊敗泰國依瑟儂（Ratchanok INTANON），往衛冕之路邁進。

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▼戴資穎在比賽中身體感到不適 。（圖／取自Badminton Photo，下同）

戴資穎晉級四強也保住了球后寶座，對上交鋒16次握有10勝的山口茜，近期更是3連勝，但是這次交手第一局，戴資穎明顯沒能在狀況內，不但頻頻出界加上跑動不像前幾場流暢穩定，先以9：21大比分讓出後，第二局回擊出界、加上判斷失誤頻掉分，又以15：21遭到直落二。

戴資穎很可惜未能闖進決賽力拼衛冕，不過兩局比分大幅落後，加上不似平常水準，也讓人擔心其狀況不佳。賽後戴資穎提到，自己身體的確有些不舒服，「狀況不是很好，比賽時也有點喘不過氣，沒有辦法跟上山口茜的速度，加上他今天的速度很快、球質很好，給我很大壓迫。」

「我盡力去打，但比較沒辦法照自己想打的去做。」戴資穎接下來將要備戰下周開打的日本公開賽，「就是盡力去適應場地。」戴資穎也在粉專寫道，「謝謝大家～調整好，下禮拜再努力。」