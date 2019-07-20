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印尼公開賽／戴資穎惜遭山口茜直落二　四強止步無緣衛冕

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▲▼ 印尼公開賽，戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽20日進行各項四強賽事，世界球后戴資穎和男單一哥都順利晉級四強。戴資穎交手世界第四的日本山口茜，最終戴資穎遭到對手直落二（9：21、15：21），本站在四強止步，緊接著還要再戰下周日本公開賽。

戴資穎曾在2016、2018年拿下印尼公開賽冠軍，本次力拚衛冕，力保球后寶座，首輪直落二輕取楊佳敏，16強則是從首局8分落後反超，直落二擊敗布莎南，8強賽三局擊敗泰國依瑟儂（Ratchanok INTANON），往衛冕之路邁進。

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戴資穎晉級四強也保住了球后寶座，要對上山口茜，過去雙方交鋒16次，不過戴資穎握有10勝優勢，近期更是3連勝，最近一次交手在今年4月的新加坡公開賽，五度化解賽末點三局逆轉勝。本次交手第一局，戴資穎斜線拿下首分，山口茜也回敬追平，多拍之後戴資穎出界，戴資穎1：3。

山口茜連拿6分，戴資穎直線進攻止血，山口茜直線殺球，戴資穎回球出界2：10落後，山口茜掛網，戴資穎3：11落後。戴資穎回擊掛網9分落後，戴資穎回擊壓線上，山口茜掛網，戴資穎追至6分差但又掛網，戴資穎斜線殺球，但失誤增多7：16，山口茜luckyball，戴資穎失誤過多9：21先讓出。

第二局戴資穎掛網0：2，戴資穎回擊出界、加上判斷失誤掉分，戴資穎網前進攻1：4，戴資穎頻頻掛網失誤，讓山口茜連拿3分，戴資穎直線扣球、斜線殺球3：9，但戴資穎回球出界，3：11落後。戴資穎失誤增多出界被拉開至10分差距，山口茜挑戰成功。

戴資穎還是回球出界3：15落後，戴資穎直線進攻止血，不過山口茜對角攻擊拉開分差，山口茜掛網失誤，戴資穎6：16，山口茜出界讓戴資穎連追3分，戴資穎進攻壓線上8：17，山口茜回擊出界，戴資穎直線下殺10：17，不過掛網，戴資穎連續直線殺球12：19，戴資穎進攻拉近6分差，山口茜回擊出界。

戴資穎追至14：19，不過先讓山口茜出現賽末點，戴資穎回擊出界15：21落敗。戴資穎遭到山口茜直落二，很可惜未能闖進決賽力拼衛冕，本站四強止步，在經過短暫休息後，下周還要力拼日本公開賽，拚搶奧運積分，不過確定下周仍是可以穩坐世界球后，持續堆高戴資穎障礙。

關鍵字： 印尼公開賽
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