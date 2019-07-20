世大運金牌曾俊欣將18歲　許下明年要進大滿貫會內賽

▲曾俊欣參加拿坡里世大運勇奪男單金牌（圖／大專體總提供）

文／海碩運動

在甫結束的2019拿坡里世界大學運動會中，「夜市球王」曾俊欣代表台灣在男單項目拿下金牌殊榮，身為「台塑之星」的他，分享征戰職業的心路歷程。

有幸代表台灣參加拿坡里世大運，對於曾俊欣來說不僅是個相當難忘的回憶與體驗，從第一天團隊一同練球備戰開始，全體團結一心，凝聚力量大，讓俊欣覺得自己更加強壯，也更有信心，造就最後贏得比賽的關鍵因素。雖然有不少選手反應球場設施或穿線等軟硬體部分都有問題，俊欣對此表示「儘管有些外在狀況不如預期，但由於自己從小就養成專注的習慣，因此我會把專注力放在我能改變與控制的地方，盡可能地不受其他外在狀況影響」。

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即將在下個月邁入十八歲的曾俊欣，認為贏得世大運金牌是給自己一份最好的生日禮物，也談到十八歲後就是成人了，也是另一個階段的開始，對於自我要求也應該提高，不僅擔負更多的責任與使命，也希望自己能再創佳績，帶給社會更多正面能量。

▲曾俊欣和Cori Gauff（圖／曾俊欣提供）

此外，也有機會與曾俊欣聊到對於年僅15歲的「Coco」Cori Gauff在溫網表現亮眼的看法，俊欣表示兩人在三年前的訓練營中結緣，私底下是相當不錯的朋友，而Coco在溫網「初生之犢不畏虎」的精神與態度，也帶給曾俊欣不少刺激與想法，期待有朝一日能朝大滿貫會內賽舞台前進！

結束世大運賽事後，接下來曾俊欣會繼續留在歐洲備戰與參賽，規劃以挑戰賽與未來賽為主，目標設定明年挑戰四大滿貫！過去幾個月，曾俊欣參加不少高層級賽事，雖然自己的比賽內容不錯，卻還是落得扼腕輸球的局面，這也讓曾俊欣對此或多或少感到有點難過，如今自身狀況調整漸入佳境，期望能在個人優勢處精益求精，缺點部份持續加強改進。