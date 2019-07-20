洋基教頭罵主審遭禁賽！球隊3戰全勝　老闆讚：好教練

▲洋基總教練布恩（Aaron Boone）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基總教練布恩（Aaron Boone）昨日雙重賽因不爽好球帶，飆罵菜鳥主審的畫面在網路上掀起討論，雖然他仍遭到大聯盟處以1場禁賽，但再次贏得自家球員的心，讚他是一個有肩膀的好教練。

昨日和光芒雙重賽首戰，洋基打者被好球帶搞到很不爽，老將賈德納（Brett Gardner）更拿球棒狂敲休息室頂棚，布恩為了保護球員，走上場內滿口髒話狂噴主審，最後遭到驅逐出場，並收到1場禁賽及罰金處分。

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布恩與主審吵架的影片在社群媒體上掀起討論，他表示，「我自知逃不過禁賽，果不其然托瑞很快就打電話來了。」雖然自認不該罵髒話，但他所做的一切都是保護球員，此舉也獲得子弟兵的力挺。

老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）不僅沒有責怪布恩，反而還大力讚賞教練，「這代表他和球員站在同一陣線，這絕對是一個優秀領導該做的事，由此可見他是個好教練。」

布恩被驅逐出場後也激起球員士氣，於雙重戰「雙殺」光芒，洋基今20日再以8比2擊敗洛磯隊，布恩缺席的3場比賽都拿下勝利，洋基目前以63勝33敗、勝率6成56暫居美東區龍頭，領先光芒8.5場勝差。