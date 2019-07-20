運動雲

>

洋基教頭罵主審遭禁賽！球隊3戰全勝　老闆讚：好教練

ETtoday運動雲

▲▼洋基總教練，布恩（Aaron Boone）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基總教練布恩（Aaron Boone）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基總教練布恩（Aaron Boone）昨日雙重賽因不爽好球帶，飆罵菜鳥主審的畫面在網路上掀起討論，雖然他仍遭到大聯盟處以1場禁賽，但再次贏得自家球員的心，讚他是一個有肩膀的好教練。

昨日和光芒雙重賽首戰，洋基打者被好球帶搞到很不爽，老將賈德納（Brett Gardner）更拿球棒狂敲休息室頂棚，布恩為了保護球員，走上場內滿口髒話狂噴主審，最後遭到驅逐出場，並收到1場禁賽及罰金處分。

請繼續往下閱讀...

布恩與主審吵架的影片在社群媒體上掀起討論，他表示，「我自知逃不過禁賽，果不其然托瑞很快就打電話來了。」雖然自認不該罵髒話，但他所做的一切都是保護球員，此舉也獲得子弟兵的力挺。

老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）不僅沒有責怪布恩，反而還大力讚賞教練，「這代表他和球員站在同一陣線，這絕對是一個優秀領導該做的事，由此可見他是個好教練。」

布恩被驅逐出場後也激起球員士氣，於雙重戰「雙殺」光芒，洋基今20日再以8比2擊敗洛磯隊，布恩缺席的3場比賽都拿下勝利，洋基目前以63勝33敗、勝率6成56暫居美東區龍頭，領先光芒8.5場勝差。

關鍵字： 洋基布恩
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

19歲宅男沒碰過女生胸部　見女看護起色心…熊抱摸乳逃逸

熱門新聞

中職／台南球場下雨老問題　洪總：聯盟要放低標準

中職／轉戰味全延續職棒路　歐耀宗開刀拚重生

中職／葉家淇生涯首勝　洪總不滿意：連牽制都不會

印尼公開賽／喬納坦沒把握領先遭逆轉　「周天成比我更自信」

印尼公開賽／奧原希望8強止步　戴資穎保球后決賽將碰山口茜

影／不服主審判決！史上最萌6歲教練遭驅逐出場

讀者回應

﻿

最新新聞

1杜家明適應打者　回投手丘看緣分

2西野朗執掌泰國兵符　要成為日本強敵

3柯瑞飛機上得知KD轉隊認為沒什麼

4歷經最大傷　鄧志偉回球場很知足

5林子偉罕見左外野　台灣野手障礙

熱門新聞

1台南下雨老　洪總：聯盟放低標準

2轉味全續職棒　歐耀宗開刀拚重生

3葉家淇首勝　洪總不滿意：牽制都不會

4喬納坦遭周天成逆轉：他比我更自信

5戴資穎保球后決賽將碰山口茜

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

【中職話題】彭政閔澄清湖主場最終站 1076分締造中職新紀錄

蘇智傑三分砲帶動　獅9比4退猿收穫隊史第1600勝 統一獅VSLamigo桃猿 7/17

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

07/17 富邦 vs 兄弟 賽後，彭政閔澄清湖主場賽後活動

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

吳宗憲《玩很大》暴怒片段被翻出　大罵關主：怎麼當的?!白癡啊!

開車下山剎車失靈...高速直直衝 他冷靜緊抓手剎 安全下莊網讚翻

《牠 第二章》全新官方預告　9月5日上映

暑假爽玩！太子爺揪團員工旅遊 開車兜風一路嗨...網笑噴：超載了啦

楊紫酒醉「貼臉、熊抱」通通來！　李現高冷人設崩盤..溫柔「摸頭殺」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366