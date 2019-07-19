印尼公開賽／周天成殺進四強拒爆冷　成為男單唯一種子選手

▲周天成晉級四強 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽持續進行，世界球后戴資穎、男單一哥周天成都順利晉級8強。周天成19日8強賽以三局擊退印尼一哥喬納坦（Jonatan CHRISTIE），搶下四強門票，更成為四強中唯一的大會種子選手。

印尼公開賽是超級1000賽等級的大賽，不過在男單項目中卻頻頻上演大爆冷，大會第一種子的日本球王、也是去年印尼公開賽冠軍的桃田賢斗，在16強賽三局不敵大陸黃宇翔出局，第二種子的大陸石宇奇則是8強賽傷退、第五種子的大陸諶龍，16強賽三局不敵大馬新星李梓嘉。

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第七種子的印尼金廷（Anthony Sinisuka GINTING ），則在16強賽三局輸給了泰國旺查倫（Kantaphon WANGCHAROEN）、第八種子的印度斯里坎特（KIDAMBI Srikanth）16強不敵香港伍家朗、第六種子的喬納坦今天在8強賽則是被周天成拍下。而大陸名將林丹也在16強賽被周天成擊退。

至此唯一僅剩大會第四種子的周天成沒有爆冷，順利殺進四強，四強賽將要面對旺查倫。另一頭的8強對戰組合，上演香港內戰伍家朗對上黃永棋、李梓嘉則要對上丹麥的安東森（Anders ANTONSEN），不過無論誰勝出，這四位選手都不是大會種子選手。

周天成去年拿下德國公開賽、新加坡公開賽、韓國公開賽冠軍，亞運銀牌、以及印度公開賽、丹麥公開賽以及福州公開賽的亞軍，今年則是在德國公開賽、新加坡公開賽以及澳洲公開賽闖進準決賽，並在亞錦賽拿下銅牌追平20年來中華隊男單的最佳成績，本站擊敗喬納坦後拿下四強門票，也報了去年印尼亞運金牌戰落敗之仇。因此本站周天成只要能穩住，奪冠的希望相當濃厚。