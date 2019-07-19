廖敏雄、郭李建夫領軍對決職棒　大專明星隊名單出爐

▲開南總教練郭李建夫（左）、文化大學總教練廖敏雄（右）。（圖／記者張克銘攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒與大專體總合作舉辦「2019中華職棒二軍交流盃賽」預計7月22日公告賽程，7月29日至8月4日開打，大專明星隊大專明星HOPE STAR及大專明星FUTURE STAR名單出爐。

大專明星隊大專明星HOPE STAR由今年大專盃冠軍隊伍文化大學廖敏雄領軍，教練團還有黃義哲、呂宗恩及郭健瑜；大專明星FUTURE STAR則由曾經帶領U21世界盃奪冠的國家隊教頭郭李建夫執掌兵符，教練團有林宗毅、蘇彥宇、余浩奕。

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首次舉辦的台灣棒球為來之星交流賽，集結職棒二軍4隊、大專明星隊2隊及台北興富發參加，實行職棒二軍4隊互不對打，業餘3支隊伍也互不對打的交流賽制。名單原則上以非職棒選秀選進的年輕球員為主，也有不少球員曾有過U23世界盃的經驗，他們能透過這項比賽與職棒二軍切磋學習。

大專明星HOPE STAR組成學校為文化大學、國立體大、美和科大、大同學院、遠東科大。球員名單如下：李承風、陽杰恩、古森、姚杰宏、黃昰豪、藍愷青、莊孟齊、陳理安、宮象謙、林浩吉、蔣少宏、吳家洋、張益豪、董秉軒、黃韋盛、古子恩、余偉程、陳偉濠、劉致榮、許哲晏、曾翰宇、葉浚琳、曾宸佐、高偉強、陳真。

大專明星FUTURE STAR組成學校為開南大學、台灣體大、北市大，球員名單如下：許竣暘、陽尚衛、岳少華、楊淳弼、賴明杰、林奕丞、郭子銓、呂詠臻、闕定進、徐威程、邱繼諒、蘇煒智、王偉安、戴源廷、蔣宗錡、莊凱文、湯家豪、李秉諺、童堉誠、阮杰熙、陳建川、梨胤宣、王博玄、邱辰、林志綱。

▲大專明星隊。（圖／截自大專體總粉絲團）