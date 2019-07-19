印尼公開賽／周天成三局逆轉喬納坦晉四強　報亞運金牌戰之仇

▲周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽持續進行，世界球后戴資穎、男單一哥周天成都順利晉級8強。周天成19日8強賽對上印尼一哥喬納坦（Jonatan CHRISTIE），最終雙方三局大戰，周天成2比1（16：21、21：18、21：14）逆轉勝，搶下四強門票。

世界排名重返第三的周天成首輪輕取泰國後，16強賽三局擊敗大陸林丹，收下對戰二連勝，8強賽再度碰上喬納坦，雙方交手7次周天成僅有1勝，最近一次交手在6月的澳洲公開賽，周天成遭到三局落敗，唯一一次勝利是在今年5月的蘇迪曼盃輕鬆直落二。

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本次交手第一局，喬納坦頻頻網前下殺讓周天成回擊掛網，周天成0：3，周天成起跳殺球，喬納坦殺球出界，周天成也出界2：4，喬納坦再一個強勢進攻，周天成5分落後，喬納坦回擊掛網，但周天成回擊也出界5：11落後。

周天成起跳切球壓線，喬納坦挑戰失敗，周天成7：11，雙方網前回放周天成跳撲拿下分數，周天成回球掛網，喬納坦回擊出界，周天成連續進攻11：13，喬納坦判斷失誤，周天成追至14平，但周天成出界，喬納坦近身球進攻，周天成挑戰失敗，周天成化解一個局點但以16：21讓出。

第二局一開始雙方1平，周天成下壓進攻、喬納坦掛網，周天成4：2但回擊出界，雙方4平，周天成起跳下殺6：5反超可惜掛網，雙方6平後，喬納坦回擊失誤，周天成9：7領先，周天成失誤讓喬納坦追至10平，喬納坦網前撥出界，周天成11：10。

喬納坦追至11平，25拍來回後周天成掛網，雙方12平，周天成撲救不及掛網 12：14，喬納坦進攻讓周天成反應不及，喬納坦判斷失誤，周天成球落在場內追至16平並反超，周天成翻網球連拿6分18：16，47拍來回後喬納坦搶撲，喬納坦掛網，周天成19：17後，喬納坦狂拖延時間但掛網，周天成出現局點搶撲，21：18扳平戰局。

決勝局一開始周天成掛網，周天成搶撲加上喬納坦失誤，雙方3平，周天成翻網球、喬納坦發球出界，周天成網前下殺6：4，周天成直線攻擊積極防守，喬納坦判斷失誤，周天成5分領先再搶網，周天成11：4領先。

喬納坦判斷再出錯，周天成12：4領先優勢，喬納坦掛網，讓周天成連續第8分進帳後，周天成拍飛讓喬納坦終於止血，喬納坦搶網拿分不過再度失誤，周天成直線進攻16：9，喬納坦慢慢拉近比分，周天成直線進攻得分大吼振奮，喬納坦回擊掛網，喬納坦連兩顆翻網球追至4分差，喬納坦開始拖延時間要求治療，周天成進攻精準線內出現賽末點，周天成以21：14逆轉勝。

周天成去年拿下德國公開賽、新加坡公開賽、韓國公開賽冠軍，亞運銀牌、以及印度公開賽、丹麥公開賽以及福州公開賽的亞軍，今年則是在德國公開賽、新加坡公開賽以及澳洲公開賽闖進準決賽，並在亞錦賽拿下銅牌追平20年來中華隊男單的最佳成績。

大會第四種子的周天成以76分鐘三局大戰擊敗大會第六種子的喬納坦後，不只搶下四強門票，也報了去年印尼亞運金牌戰落敗之仇，四強賽的對手將是泰國小將旺查倫（Kantaphon WANGCHAROEN）。