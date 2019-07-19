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U18世界盃／韓國隊投手平均185公分　6職棒新秀入選

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▲裕信高中蘇亨俊為KT巫師第一指。（圖／記者楊舒帆攝）

▲裕信高中蘇亨俊為KT巫師第一指名。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

U18世界盃8月底將於韓國釜山機張郡開打，地主韓國隊在兩大全國賽黃金獅子旗及青龍旗結束後選出國家隊名單，有6位地區優先選秀的準職棒球員入選。

韓國棒協5月中就選定裕信高中總教練李成烈（音譯，下同）執掌U18韓國隊兵符，裕信高中陸續拿下黃金獅子旗和青龍旗雙料冠軍，成為繼傳統名校德壽高中2013年及2016年兩度雙冠後，第2支締造這項紀錄的隊伍。

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韓職已經在7月1日進行地區優先選秀，10支球團從所屬區域分別選出一位球員成為第一指名，其中有6位入選U18韓國隊，分別有5位投手，包含裕信高中蘇亨俊為KT巫師第一指名，野塔高中吳元錫為SK飛龍第一指名，徽文高中李珉浩為LG雙子第一指名，城南高中李周燁為斗山熊第一指名，慶南高中崔俊勇為樂天巨人第一指名，另外獎忠高中189公分的外野手朴柱弘則是Kiwoom英雄第一指名，他是野手群中身高最高的球員。

U18韓國隊身材相當好，10位投手中身高最高為189公分、最矮為182公分，平均185公分，其中有2位低肩側投，野手則只有2位低於180公分。

高二的張裁榮是韓職英雄隊現任總教練張政錫的兒子，他兼任投手、一壘手及外野手，高一球速就破150公里，投球實力頗受看好，也被選進U18國家隊。另一位釜山情報高中的南智珉也是二刀流，投手兼任三壘手，打擊頗具爆發力，斗山熊第一指名李周燁也能兼任外野手。

關鍵字： U18世界盃韓國隊
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