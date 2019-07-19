印尼公開賽／戴資穎三局激戰退依瑟儂　對戰二連勝闖四強

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽持續進行，世界球后戴資穎、男單一哥周天成都順利晉級8強。戴資穎19日8強賽遭遇泰國依瑟儂（Ratchanok INTANON），最終戴資穎以2比1（21：18、16：21、21：12）搶下晉級四強門票。

世界第一的戴資穎去年擊敗大陸陳雨菲拿下印尼公開賽冠軍，此次除了力拚衛冕，也要力保球后寶座，首輪直落二輕取楊佳敏，16強則是從首局8分落後反超，直落二擊敗布莎南，和依瑟儂在8強賽交手，雙方交手多達24次，戴資穎握有11勝。

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依瑟儂也是女單世界前10中，戴資穎唯一交手佔下風的選手。不過雙方最近一次交手在今年4月的馬來西亞公開賽，戴資穎以直落二中止交手二連敗。本次交手第一局一開始，戴資穎回擊出界，不過依瑟儂回球拍飛，戴資穎直線切球3：1，戴資穎近身回擊但又出界雙方5平。

戴資穎回球出界來讓依瑟儂反超比分，依瑟儂勾對角攻擊，戴資穎掛網，依瑟儂連續出界，戴資穎追至一分差，但回球連續掛網7：11落後。依瑟儂連續出界，依瑟儂網前回擊出界，戴資穎也出界10：13，戴資穎網前撥對角、反拍回擊取分，依瑟儂掛網，戴資穎翻網球追至一分差。

戴資穎接發球失誤14：17落後，依瑟儂發球出界，戴資穎假動作勾對角追至17平，戴資穎掛網、依瑟儂回球出界雙方18平，戴資穎網前球讓依瑟儂救球不及19：18反超，依瑟儂挑戰失敗，戴資穎近身攻擊21：18拿下首局。

第二局戴資穎連續出界0：2，依瑟儂出現掛網，雙方2平，戴資穎大對角突擊讓依瑟儂反應不及3：2，依瑟儂也回擊一個大對角攻擊，30拍來回後戴資穎出界雙方4平，網前小球依瑟儂拿分反超，戴資穎5：8落後，戴資穎起跳殺球，依瑟儂也回擊對角，戴資穎6：11落後。

戴資穎接發球失誤掉分，依瑟儂低拍掛網，戴資穎勾對角讓依瑟儂掛網9：13，戴資穎救球坐地再網前可惜掛網，戴資穎大對角切球追至3分差，不過戴資穎回球頻頻失誤11：17，依瑟儂掛網，戴資穎追至15：18，可惜16：21遭到扳平。

決勝局依瑟儂網前球取分，戴資穎直線攻擊雙方1平，戴資穎直挑後場讓依瑟儂不及，依瑟儂搶網、戴資穎切球雙方3、4平，依瑟儂攻擊出界，戴資穎直線攻擊、依瑟儂出界，戴資穎7：4領先，依瑟儂撥對角、發球掛網，戴資穎11：6領先。

戴資穎直線下壓取分，依瑟儂搶網但掛網，戴資穎13：7，依瑟儂大對角回擊讓戴資穎回應不及，依瑟儂連趕4分，戴資穎勾對角讓依瑟儂回飛，戴資穎網前下殺16：11，依瑟儂挑戰失敗加上失誤太多，戴資穎連拿6分並出現賽末點，依瑟儂挑戰失敗，戴資穎仍以21：12拿下勝利晉級四強。

戴資穎在2016年、2018年拿下印尼公開賽冠軍，本次力拼衛冕而來，在以64分鐘擊退依瑟儂收下對戰二連勝之後，順利晉級四強，四強對手將是稍晚日本山口茜和泰國金達蓬（Nitchaon JINDAPOL）對決的勝方。