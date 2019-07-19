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韓職／下台負責！樂天巨人戰績最差　總教練、團長卸任

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▲樂天巨人總教練楊相汶。（圖／記者楊舒帆攝）

▲樂天巨人總教練楊相汶。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職樂天巨人自5月22日滑落戰績最後一名之後，沒有再爬升過，總教練楊相汶及團長李允遠一起引咎辭職獲准。

樂天巨人一、二軍來台春訓並喊出「One Team」口號，盼能發揮團隊戰力爭取好成績，但在本周明星賽前以34勝2和58敗戰績居最後一名，前半季團隊打擊率0.257排倒數第二，OPS0.692也是倒數第二，團隊防禦率5.18則是最後一名，也是唯一團隊防禦率破5的球隊。主砲兼任精神領袖李大浩剛達成連續11年百安及韓職生涯800得分紀錄，但沒有團隊戰力合作仍無法挽救樂天不振的戰績。

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總教練楊相汶負責下台，他表示，「對熱情應援的球迷，沒有辦法給他們帶來好看的比賽非常抱歉，本季想努力打造『One Team』的強隊，卻沒有符合球迷期待，必須負責，未來也期待樂天巨人以「One Team」繼續戰鬥。」

團長李允遠從2014年11月任職至今，也為戰績負責而下台，樂天球團表示，目前正在尋覓適任團長人選，總教練先由首席教練孔弼聖暫代。

去年王維中效力NC恐龍時，總教練金卿文也在季中請辭下台，還由團長俞英濬暫代總教練，已經連兩年有韓職總教練在季中辭職，金卿文卸任後接任韓國國家隊總教練一職，將帶韓國隊參加世界12強賽。

▲樂天巨人團長李允遠。（圖／記者楊舒帆攝）

▲樂天巨人團長李允遠。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 韓職樂天巨人
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