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黃蜂不給最頂合約　讓華克傷心決定轉投綠衫軍

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▲塞爾提克新任主控華克、坎特。（圖／達志影像／美聯社）

▲華克加盟綠衫軍。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者張曜麟／綜合報導

全明星後衛華克(Kemba Walker)今夏離開效力8年的黃蜂，選擇以4年1.41億美元轉戰賽爾提克，隨著厄文(Kyrie Irving)的離開，華克也成為綠衫軍新一代核心，近期他接受專訪，談到會加盟塞爾提克與坦圖(Jayson Tatum)有很大的關係，並坦言離開夏洛特非常傷心。

華克上賽季場均可以繳出25.6分、4.4籃板、5.9助攻，這是他生涯最佳的表現，同時更入選上季全明星賽先發，根據聯盟規定，若華克續留黃蜂，最高可以拿到5年2.21億美元的超級合約，不過黃蜂卻不願開出這樣的價碼，甚至報給華克的價碼還低於5年1.9億美元，這也成為華克離開黃蜂的主因。

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由於黃蜂開價不尊重，華克最終選擇轉戰塞爾提克，對此他表示，「我不能說自己很失望，但肯定還是有些傷心。就像我說的，我在夏洛特效力這麼久，這是我最熟悉的地方，但現在來到一個新環境，我也充滿期待，對此我感到非常興奮。」

▲塞爾提克新任主控華克、坎特。（圖／達志影像／美聯社）

隨著厄文的離開，華克已經成為綠衫軍新一代核心，華克也說明了自己選擇綠衫軍的原因，「史蒂文斯(Brad Stevens)是非常出色的教練，我很欣賞他，很想為他打球並建立合作關係；我知道史蒂文斯上賽季遇到一些挫折，但我覺得自己來這裡可以帶來一些改變，我是很好相處的人。還有另一個很大原因是坦圖，他是很好的人，很年輕但也很成熟。」

新賽季史蒂文斯將要與華克合作，他也表示自己從很早的時候就是華克球迷，「上賽季他對戰我們之前就砍了60分，當最好的對手另一隊，而下一場就要面對他時，那一直都是很不好的感覺。我一直都是華克的球迷，這已經很長時間了，我在他高中就看過華克打球，我記得他當時就已經非常出色。」

▲黃蜂沃克。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃蜂不給華克頂薪合約。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA黃蜂塞爾提克華克
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