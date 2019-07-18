賽前致敬已逝強投　教士派迪克初戰伯樂上演7局無安打

▲教士派迪克賽前致敬費南德茲。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

教士18日客場挑戰馬林魚，教士派出菜鳥派迪克（Chris Paddack）先發主投，他不負所望上演7局無安打比賽，馬林魚正是當年在選秀會挑中派迪克的球隊，不過還沒等他上大聯盟就他當作交易籌碼送走，儘管這是派迪克生涯第一次踏上馬林魚主場投手丘，但他還是在賽前向馬林魚已逝強投費南德茲（Jose Fernandez）致敬。

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▲派迪克前7局上演無安打比賽。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



派迪克此役面對老東家，前7局上演完美的無安打比賽，到了8下才被馬林魚卡斯楚（Starlin Castro）轟了一發陽春砲破功，派迪克主投7.2局僅被敲出這支全壘打外加送出1次保送，另外送出8次三振收下本季第6勝。

賽後派迪克坦言到了比賽後段自己有在關注無安打的事，「差不多從6局開始，我就已經在算出局數了。」接下來說到那發害他破功的全壘打，「當面對到一個優秀的打者時，我自己又出現失投。」

派迪克今天在1局下登板投球前，先是單膝跪地在投手丘前，用手指劃了「16」這個數字，當年他曾與因船難離世的費南德茲有過同隊情誼，因此他決定在首次踏上馬林魚投手丘時，用這個方式來向前隊友致敬。

今年即將24歲的派迪克，2015年選秀會上馬林魚在第8輪選中，不過在隔年馬林魚用他來向教士交易救援王朗尼（Fernando Rodney）。派迪克說起面對這支當初的伯樂，「這是在選秀會上挑中我的球隊，這裡就是當初一切的開始。」

▲派迪克菜鳥年表現不俗。（圖／達志影像／美聯社）



派迪克在2016年被交易後，因傷動了Tommy John手術休養了一整年，不過他去年重返賽場後在高階1A、2A都繳出亮眼成績，今年就直接以大聯盟開季，本季先發16場，繳出6勝4敗，防禦率更只有2.70，優異的表現也讓馬林魚更加悔不當初。