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印尼公開賽／廖蘇配遭地主直落二無緣8強　台將雙打全淘汰

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▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 廖敏竣／蘇敬恒 。（圖／CFP）

▲ 廖敏竣／蘇敬恒 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽持續進行，世界球后戴資穎、男單一哥周天成都順利晉級8強。台將男雙唯一晉級16強的廖敏竣／蘇敬恒，則是對上印尼組合阿爾弗蘭（Fajar ALFIAN）／阿利安托（Muhammad Rian ARDIANTO），最終廖蘇遭到直落二（12：21、11：21）落敗，無緣8強。

目前世界排名14的廖敏竣／蘇敬恒首輪以直落二輕取印度組合阿特里（Attri Manu）／雷迪（Reddy B. Sumeeth），16強賽碰上大會第七種子的阿爾弗蘭／阿利安托，雙方交手4次各握有2勝，不過廖蘇配近期遭遇二連敗，最近交手是在4月馬來西亞公開賽三局遭逆轉。

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本次交手第一局一開始，雙方互有領先，廖敏竣／蘇敬恒8：6，阿爾弗蘭／阿利安托追至10平並反超比分，阿爾弗蘭／阿利安托連拿4分，廖蘇配11：18被拉開差距，阿爾弗蘭／阿利安托先拿下局點，廖蘇配12：21讓出首局。

第二局雙方2平之後，阿爾弗蘭／阿利安托連下2分，廖敏竣／蘇敬恒追至6：7，但又被拉開差距7：11落後，廖敏竣／蘇敬恒遭對手連下7分，7：17落後，廖蘇11分落後，再以11：21遭到直落二落敗後，本屆16強止步。

男雙盧敬堯／楊博涵則是三局不敵大會第七種子的大陸組合韓呈愷／周昊東、王齊麟／李洋三局不敵印尼組合安加（Angga PRATAMA）／蘇華迪（Ricky KARANDASUWARDI），首輪淘汰。女雙張淨惠／楊景惇遭到大陸組合直落二，以及混雙王齊麟／程琪雅對上大陸第二種子王懿律／黃東萍，第二局王齊麟因傷退賽。

台將雙打組合至此在本站都遭淘汰，僅剩女單戴資穎、男單周天成挺進8強賽事。

關鍵字： 印尼公開賽
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