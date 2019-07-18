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港口盃／中華複賽首戰庫拉索　吳昇峰先發拚闖冠軍戰

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▲中華隊熱身賽投手吳昇峰。（圖／中華棒協提供）

▲中華隊吳昇峰。（圖／中華棒協提供）

記者歐建智／綜合報導

荷蘭港口盃棒球賽，中華隊17日擊敗日本取得預賽第一，在複賽首戰今天（18日）晚上7點30分出戰庫拉索，由抗美英雄吳昇峰先發，贏球再往冠軍戰邁進。

中華隊17日以4比2打贏日本，以3勝1敗拿到預賽第1，庫拉索在17日以20比2在7局提前擊敗美國，取得預賽第2，美國第3、荷蘭第4、日本第5。

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今天複賽開打，中華複賽碰上預賽第2名庫拉索，如果贏球就跟另一場複賽荷蘭對美國的勝隊交手，輸球則跟日本對戰。

▲港口盃中華隊複賽首戰庫拉索，賽前練球。（圖／中華棒協提供）

▲港口盃中華隊複賽首戰庫拉索，賽前練球。（圖／中華棒協提供）

中華隊派出吳昇峰先發，吳昇峰對美國先發7.2局只用99球，被擊出2支安打，另外送出7次三振與1次觸身球保送，失1分非自責分，助中華隊以3比1贏球。

此外，中華隊在預賽碰上庫拉索，江國豪先發投4局被敲7支安打，失2分，陳偉志兩支關鍵安打貢獻2打點，桃猿首輪蘇俊璋後援3局無失分，6比2擊敗庫拉索，但也發生一壘手被庫拉索踩傷，雙方板凳清空事件。

中華隊複賽首戰庫拉索的先發名單：

第一棒 RF 蔡智榆

第二棒 CF 陳皓禎

第三棒 3B 陳偉志

第四棒 SS 廖俊凱

第五棒 DH楊忠辰

第六棒 1B 黃柏豪

第七棒 C 黃佳瑋

第八棒 LF 柯景瀚

第九棒 2B 高育瑋

先發投手 吳昇峰

關鍵字： 港口盃庫拉索
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