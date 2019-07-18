陳浩瑋成第3位登港超台足球員　東方龍獅主帥看好速度進球實力

▲ 陳浩瑋（前排左二）加盟港超東方龍獅 。（圖／翻攝自東方龍獅官方臉書粉專，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男足國家隊國腳陳浩瑋確定加盟港超東方龍獅，重新開啟新的旅外生活。東方龍獅也在官方臉書粉專正式公布此消息。東方龍獅總教練李志堅表示，「看到陳浩瑋對香港一戰的兩顆進球，看中他在門前的把握力。」

在中華男足表現相當活躍的陳浩瑋，是前鋒中不可或缺的大將，在結束旅外中甲後，回台效力航源僅三個月，特別是在6月中國家隊對上香港的友誼賽中，梅開二度幫助中華隊以2比0擊敗香港，更是中華隊52年來第一次贏過香港，精彩一役讓他更受到香港球隊的關注。

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因此在航源亞足聯盃主場對上大埔的賽事之後，即將前往東方龍獅的大埔主帥李志堅，和航源老闆林湧成以及陳浩瑋詳談後，確定陳浩瑋加盟東方龍獅。陳浩瑋也成為繼王睿、陳庭揚後，第三位登陸港超的中華男足球員。

據港媒報導，李志堅表示，「航源很支持陳浩瑋旅外，陳浩瑋也有此意，剛好一拍即合，對於陳浩瑋在對上香港的進球，顯示出他在門前的把握能力，他有速度也有很好的進球能力，這正是想把他納入的原因，希望他可以發揮出實力。」

陳浩瑋則是談到，如果未來在港超對上效力元朗的王睿，「希望他不要鬆懈，我也不會鬆懈，大家都為球隊努力，拿出實力就好。」這幾天跟隨球隊練習適應狀況都很好。