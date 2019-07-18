運動雲

>

陳浩瑋成第3位登港超台足球員　東方龍獅主帥看好速度進球實力

ETtoday運動雲

▲▼ 陳浩瑋加盟港超東方龍獅 。（圖／翻攝自東方龍獅官方臉書粉專）

▲ 陳浩瑋（前排左二）加盟港超東方龍獅 。（圖／翻攝自東方龍獅官方臉書粉專，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男足國家隊國腳陳浩瑋確定加盟港超東方龍獅，重新開啟新的旅外生活。東方龍獅也在官方臉書粉專正式公布此消息。東方龍獅總教練李志堅表示，「看到陳浩瑋對香港一戰的兩顆進球，看中他在門前的把握力。」

在中華男足表現相當活躍的陳浩瑋，是前鋒中不可或缺的大將，在結束旅外中甲後，回台效力航源僅三個月，特別是在6月中國家隊對上香港的友誼賽中，梅開二度幫助中華隊以2比0擊敗香港，更是中華隊52年來第一次贏過香港，精彩一役讓他更受到香港球隊的關注。

請繼續往下閱讀...

因此在航源亞足聯盃主場對上大埔的賽事之後，即將前往東方龍獅的大埔主帥李志堅，和航源老闆林湧成以及陳浩瑋詳談後，確定陳浩瑋加盟東方龍獅。陳浩瑋也成為繼王睿、陳庭揚後，第三位登陸港超的中華男足球員。

據港媒報導，李志堅表示，「航源很支持陳浩瑋旅外，陳浩瑋也有此意，剛好一拍即合，對於陳浩瑋在對上香港的進球，顯示出他在門前的把握能力，他有速度也有很好的進球能力，這正是想把他納入的原因，希望他可以發揮出實力。」

陳浩瑋則是談到，如果未來在港超對上效力元朗的王睿，「希望他不要鬆懈，我也不會鬆懈，大家都為球隊努力，拿出實力就好。」這幾天跟隨球隊練習適應狀況都很好。

▲▼ 陳浩瑋加盟東方龍獅 。（圖／翻攝自東方龍獅臉書官方粉專）

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

熱門新聞

印尼公開賽／戴資穎首局落後8分強心臟反超　直落二退泰晉8強

中職／萊福力出怪招違規　裁判賽後檢討認定欺騙行為

影／不服主審判決！史上最萌6歲教練遭驅逐出場

林書豪下季注定離開暴龍　簽佩恩當第3控衛滿額

中職／紀錄夜告別高雄　彭政閔感動語塞：929會哭的更慘

中職／林宥穎甩棒惹議　萊福力甩回去：我只是順勢

讀者回應

﻿

最新新聞

1豪哥北京行　粉絲喊中國球迷需要你

2斷訊風波　ELEVEN SPORTS強調永續經營

3球哥自家品牌開始賤賣未來恐收攤

4馬大少搶人失利　吉林對瓊斯優先續約

5上班不要看　蔡哥、阿傑為富邦開球

熱門新聞

1印尼公開賽／戴資穎直落二退泰晉8強

2萊福力出怪招　聯盟認定是違規

3影／史上最萌6歲教練遭驅逐出場

4林書豪注定離開暴龍　簽第三控衛

5紀錄夜告別高雄　彭政閔感動語塞謝球迷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

帶著大腦嘴棒球-骰子型投手

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

中華職棒30周年07/09~07/014精彩投打(打者篇)

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

中職本週看點(2019/07/16~07/21)

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366