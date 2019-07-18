唐西奇未來上限在那？　ESPN記者：取決於體重

▲唐西奇上限取決於他的體重？（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

上賽季掀起旋風的「歐洲小天王」唐西奇(Luka Doncic)，雖然才年僅20歲，但成熟的球風也使他奪下上賽季最佳新秀，不過接下來唐西奇將邁入生涯第2年，通常這都是新人的撞牆期，對於他的上限在哪外界也不斷討論，而《ESPN》資深記者洛歐(Zach Lowe)就表示將取決於唐西奇的體重。

唐西奇自從被獨行俠選進後，外界都看衰他能在NBA取得成功，因為他不僅沒有優異的突破速度，同時還有點胖，但唐西奇從14歲就開始跨級挑戰更高層級的比賽，這也讓他在菜鳥賽季展現出超齡的球風，同時控場、投籃、切入都一把罩，不僅打臉所有人，同時也成為獨行俠未來的核心。

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上賽季唐西奇場均出賽32.2分鐘，繳出21.2分、7.8籃板、6助攻、1.1抄截的全能數據，同時贏得最佳新秀殊榮，不過球員進入第2年往往都是撞牆期，這也讓外界都在好奇唐西奇會有怎樣的表現，另外唐西奇未來的上限會到哪也是許多人關注焦點，因為在獨行俠就有他的大前輩諾威斯基(Dirk Nowitzki)，是史上成就最大的歐洲球員之一。

《ESPN》資深記者洛歐近期在節目中就談到了唐西奇，針對唐西奇未來上限到哪，洛歐則坦言應該會取決於他的體重，「他的上限有多高，對我來說，這將取決於他是否可以減掉15磅的體重(約6.8公斤)，或說他是否可以改變體型，改變飲食習慣，如果他這樣做的話，可能會到達一個我們無法想像的上限。」目前唐西奇體重為103公斤，體態確實有點臃腫，這也是大家所詬病的地方。

▲唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）