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印尼公開賽／周天成激戰林丹首局化解3個局點　2比1挺進8強

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▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成 。（圖／CFP）

▲ 周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽持續進行，女單世界球后戴資穎稍早挺進8強後，男單一哥周天成16強賽事緊接登場。周天成對上大陸林丹，最終周天成以2比1（24：22、17：21、21：13），76分鐘擊敗林丹，挺進8強。

重返世界第三的周天成首輪也是輕取泰國過關，不過16強將要交手大陸林丹，周天成和林丹交手9次，周天成只有2勝，且曾遭遇四連敗，不過最近一次交手是在今年4月亞錦賽，周天成三局後勝出，中止連敗紀錄。

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本次交手第一局周天成回球掛網0：4落後，周天成直線進攻拿分，周天成挑對角2：5，多拍來回後周天成撲地救球，林丹回球掛網，周天成大對角壓在線上追至7平，周天成近身回擊8：7反超，林丹回擊出界，周天成跳殺穿過林丹防守，周天成回擊落在界內11：8領先。

周天成起跳殺球，讓林丹反應不及，周天成再一個直線進攻13：9，林丹回擊壓線，林丹被抓犯規，周天成加快進攻節奏網前殺球5分領先，林丹回擊被判定出界，周天成17：11，林丹連要3分，周天成直線殺球落在界內18：14，林丹貼網球追至18平，周天成失誤讓林丹反超，周天成對角追至19平。

林丹接球不及，雙方20平後開始激戰，林丹判斷失誤雙方21平，林丹覺得被誤判，周天成對角攻擊追至22平，周天成化解3個局點，再一lucky ball，24：22搶下首局。

第二局周天成掛網0：2，林丹覺得又被誤判有要回分數，林丹滾網球，周天成回擊出界1：6落後，周天成直線攻擊，林丹回球出界，周天成突擊5：8，林丹回擊掛網，周天成進攻追至9平，林丹掛網，周天成11：9。

周天成救球不及被追至11平失誤被反超，不過林丹出界，周天成起跳進攻13：12，周天成連追3分，林丹大對角攻擊雙方14平，周天成回擊連續出界，周天成直線殺球但出界被拉開至15：19，周天成近身攻擊，可惜先讓林丹拿下局點，周天成17：21被扳平。

決勝局雙方2平，周天成挑對角出界，林丹判斷失誤，雙方3平，多拍來回周天成掛網3：5，周天成追至6平，周天成大對角攻擊讓林丹撲救不及，周天成翻網球9：6，林丹lucky ball，周天成跳殺11：8領先。

周天成失誤，林丹進攻也失誤，周天成13：10，林丹發球直接出界，周天成對角進攻握有3分優勢，周天成直線、大對角攻擊17：12，林丹失誤頻頻掛網，讓周天成拿下賽末點21：13勝出。

周天成順利擊敗林丹順利挺進8強，也收下對戰的二連勝，接下來將交手印尼喬納坦（Jonatan CHRISTIE ）和丹麥維汀哈斯（Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS）對決後的勝方。

關鍵字： 印尼公開賽周天成
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