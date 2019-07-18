19歲林俊易拍下頭號種子奪美國羽賽冠軍　登BWF官方粉專封面

▲林俊易登上BWF官方臉書粉專 。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

剛在世界羽聯（BWF）超級300賽美國公開賽，一舉捧冠的台灣19歲小將林俊易，不但從資格賽打起7連勝，拿下個人在超級賽的首冠。BWF臉書官方粉專更是放上影片，並將封面照片換成林俊易，詳細介紹他在美國公開賽的驚艷表現。

林俊易目前世界排名81，美國站是他生涯第一次挑戰超級300賽事，先從資格賽打起連退墨西哥及大陸選手後進入正賽，首輪直落二世界排名56的巴西選手德奧利維拉（Ygor COELHO），16強三局擊敗排名53的大陸李詩灃，進入8強後，碰上大會第一種子的南韓李東根。

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左手持拍的林俊易以直落二（21：12、21：14）爆冷擊敗李東根挺進4強賽事後，上演台灣內戰，三局逆轉勝林祐賢後搶下冠軍戰門票，對上世界排名第56名的泰國森松汶蘇（ Tanongsak SAENSOMBOONSUK），直落二拿下勝利，第一局甚至只讓對手拿下9分。

林俊易勇奪美國公開賽冠軍，不但讓BWF製作影片以驚艷旅程來形容他的表現，取得7連勝只有失掉3局的精彩表現，更將臉書官方粉專換成林俊易，並寫下他在美國公開賽中力退李東根、僅以30分鐘直落二森松汶蘇，拿下生涯第一座超級300賽的冠軍。也讓台灣男單再度看見新希望。

▼林俊易（左）。（圖／翻攝自finnishopen）