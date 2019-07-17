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印尼公開賽／王齊麟、李洋三局不敵印尼組合　男雙首輪止步

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▲▼ 婕斯盃，王齊麟李洋、麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲麟洋配 。（圖／資料照／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽16日登場，世界球后戴資穎、男單一哥周天成首輪過關後，台將雙打賽事陸續登場，不過17日男雙王齊麟／李洋不敵印尼組合安加（Angga PRATAMA）／蘇華迪（Ricky KARANDASUWARDI），首輪淘汰。

戴資穎、周天成前一日首輪輕鬆過關，男雙盧敬堯／楊博涵則是三局不敵大會第七種子的大陸組合韓呈愷／周昊東。台將17日有多組雙打賽事，目前世界排名13的王齊麟／李洋對上世界排名63的安加／蘇華迪，雙方交手一次，麟洋配以直落二勝出。

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本次交手雙方上演三局大戰，安加／蘇華迪先以19：21拿下後，第二局麟洋配以21：14扳平，可惜第三局以14：21落敗，本站首輪淘汰。而麟洋配在前一站世界羽聯(BWF)超級300賽美國公開賽闖進決賽，因為王齊麟受傷傷退獲得亞軍，接下來還要備戰日本公開賽。

而稍晚男雙還有廖敏竣／蘇敬恆要對上印度組合、女雙張淨惠／楊景惇要對上大陸組合，以及混雙王齊麟／程琪雅硬碰大陸第二種子王懿律／黃東萍首輪賽事。戴資穎明天16強則是要交手泰國布莎南（Busanan ONGBAMRUNGPHAN ）、周天成則是再遭遇大陸林丹。

關鍵字： 印尼公開賽
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