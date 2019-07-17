丹東尼慶幸衛少來到火箭　坦言過去不喜歡對雷霆

▲丹東尼坦言以前最不喜歡和衛少比賽。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

火箭在17日正式完成與衛斯布魯克(Russell Westbrook)的交易，休士頓後場雙MVP連線將於新賽季登場，球隊現在有兩名超強的單打球員，對於主帥丹東尼(Mike D'Antoni)來說是個甜蜜的負擔，「衛少」的到來，也讓丹東尼鬆一口氣，因為丹東尼表示過去最討厭就是與衛斯布魯克對決。

雷霆因為喬治的出走，使得球隊開始想著重建之路，最終雷霆與火箭達成交易，讓保羅(Chris Paul)與衛斯布魯克互換東家，同時雷霆也得到未來的首輪選秀權。雖然衛斯布魯克與哈登(James Harden)這對雙MVP的後場組合看似夢幻，但因為兩人打法都需要大量球權，外界都不看好他們會有好的磨合，未來若火箭要靠著他們兩人衝出西區，仍考驗著丹東尼的調度功力，對於他而言也是甜蜜負擔。

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衛斯布魯克即將前往休士頓，火箭也在今日召開記者會，對於「衛少」的到來，丹東尼談到此則顯得有些開心，他承認因為衛斯布魯克的關係，自己以前很討厭去奧克拉荷馬，「我們之前一直很討厭去奧克拉荷馬對決衛斯布魯克，我現在很開心他來到了我們球隊，這令人非常激動，我們很可能會在每場比賽前鋪上最好的紅毯，在衛斯布魯克和塔克(P.J. Tucker)、哈登之間，這是肯定的(意指他們3人都非常時尚)」。