球哥認為到鵜鶘是新的開始　會證明自己能力

▲球哥認為去鵜鶘就是新開始。（圖／CFP，下同）



記者張曜麟／綜合報導

湖人今夏為了得到戴維斯(Anthony Davis)，將陣中多名潛力小將都拿出來交易，才如願得到「一眉哥」，其中博爾(Lonzo Ball)就是被交易對象之一，博爾在17日受訪則談到對於轉戰紐奧良的想法，認為是一個新的開始，會向人們證明自己。

「球哥」上賽季因為腳踝傷勢，一共只為湖人出賽47場比賽，場均繳出9.9分、5.3籃板、5.4助攻，數據相當平淡。雖然他有著極佳的傳球視野，同時組織能力也不俗，但投籃能力一直是博爾的短版，這也導致他成為交易籌碼，最終遭湖人打包去鵜鶘，另外湖人還送出哈特(Josh Hart)、英格雷(Brandon Ingram)以及3個未來首輪選秀權，包括今年的首輪第4順位。

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離開洛杉磯的博爾，在17日鵜鶘召開的記者會談到了加盟鵜鶘一事，「這是一個全新的開始，我這輩子都在打球，我想回歸我的事業，為球隊做我能做的事情。我知道紐奧良的媒體不像洛杉磯一樣，但我也知道這裡的人們會給球隊很多支持，我會向大家證明自己的能力。」

目前鵜鶘全部以年輕球員為主，這在狂野的西區戰場將會有很大挑戰，對此博爾卻不擔心，「年輕球員處境很困難，尤其是在洛杉磯，大家都會關注你，需要背負很大的責任，但在這裡事新的開始，而且我還有2名熟悉的隊友在，球隊也會給我們幫助，我很開心來到鵜鶘，並且再次踏上戰場。」