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可愛+喬治+比佛利11次入最佳防守　快艇後場成各隊惡夢

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▲雷納德、喬治攜手入快艇。（圖／翻攝自TNT Twitter）

▲雷納德、喬治攜手入快艇。（圖／翻攝自TNT Twitter）

記者張曜麟／綜合報導

快艇今夏在自由市場可說殺個大家措手不及，一舉搶下雷納德(Kawhi Leonard)以及喬治(Paul George)，讓後場陣容大幅增強，同時也晉升爭冠強隊，快艇在16日也在推特上發了一張圖，在後場的3名球員雷納德、喬治、比佛利(Patrick Beverley)一共入選過11次最佳防守陣容，接下來將會是聯盟其他球隊的惡夢。

今夏雷納德成為自由球員後，快艇就不斷在追求他加盟，不過外界原先都認為「可愛」只會加入湖人而非快艇，但最終他選擇的結果卻讓人出乎意料，同時快艇更一舉得到了喬治，成為了自由市場的大贏家。快艇得到這2人後，成為聯盟中最具殺傷力的2人組，因為他們不僅可以自己組織隊伍進攻，又可以在防守端給予對手極大的壓力。

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另外今夏快艇也與比佛利續約，這讓快艇的後場防線成為其他隊的惡夢，快艇官網就發了一張圖，上面指出雷納德、喬治、比佛利3人一共入選過11次最佳防守陣容，雷納德有5次、喬治有4次、比佛利則有2次，對此比佛利還特別轉發並寫上，「我的天啊」，可見就連快艇球員也無法置信他們現在的陣容。

目前這3人都正值巔峰，同時防守的強度又屬聯盟頂尖，對於其他球隊來說完全是惡夢，因為只要後場3人同時加壓，相當容易造成對手失誤，也會減輕內線球員的壓力，目前快艇也還在追求伊古達拉(Andre Iguodala)加盟，若「小AI」成空加入，快艇的後場防線將再次提升。

▲▼快艇比佛利，Patrick Beverley。（圖／CFP）

▲比佛利。（圖／CFP）

關鍵字： NBA快艇比佛利雷納德喬治
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