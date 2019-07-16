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SBL與CBL角力戰　籃壇混沌球員首當其衝

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▲▼SBL冠軍戰第四戰,富邦勇士獲得總冠軍拋彩帶。（圖／記者季相儒攝）

▲SBL確定要進行第17季籌備工作。（圖／記者季相儒攝）

記者洪偵源／彰化報導

CBL職籃在715大限當天，已經宣告破局，但籌備單位仍不放棄，堅持湊滿4隊就開打，與準備籌備第17季的SBL，角力仍在持續著。

職籃籌備從一開始就風雨飄搖，讓人感受不到與SBL的差異，極力遊說加盟的球隊，也一直持觀望態度，讓進度嚴重落後，最後富邦、裕隆以及璞園表態不參加後，正式宣告破局。

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一直在等待結果的籃協，也將在瓊斯盃結束後，展開第17季的籌備工作，會約見6支球隊和體育署，商討相關事宜，包括賽制、選秀以及洋將等規範。

不過CBL籌備單位仍未放棄，將找尋其他有意願的企業重新組隊，生出第4隊就要開打，如此一來，等於扣著與SBL重疊的3隊。

▲中華職籃大聯盟CBL正式成立，目標11月2日開打。（圖／記者杜奕君攝）

▲CBL籌備一直不受看好。（圖／記者杜奕君攝）

雖然籃協一再強調，SBL永續經營，且若職籃成立，就是國內最高等級的籃球賽事，SBL會轉型成為培養年輕球員為主的性質，但由於雙方的球隊重疊，仍變成一場角力。

籃協表示，籌備會仍會照常舉行，包括台啤、台銀以及金酒，仍會約見各隊與體育署，屆時也能確定其意願，不受CBL籌備方的影響。

只是目前CBL有意租用的場地和平館，已經被退租，但現在仍有意要持續找隊伍，是否影響著SBL的籌備進度有待觀察，只是首當其衝的，仍是從大學畢業的球員，依舊感到無所適從。

因為籃協目前計畫8月初就將籌備事項討論完畢，然後最晚在11月底要開打，但若過程中，CBL若有新動作，難保不會受影響。

據悉和平館把檔期給了SBL，但誰在這場角力戰脫穎而出，還要等SBL籌備會結果才能算數，而將參加ABL的富邦，傳出有意讓二隊打SBL，似乎給SBL多了助力。籃協指出，富邦已經在先前到籃協報備過這個計畫，也未表態要離開SBL。

▲▼SBL冠軍戰第四戰,富邦勇士獲得總冠軍。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦雖計畫加入ABL，但仍未表態要從SBL出走。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： SBLCBL
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